Novidades e tendências de esmaltes

Quem gosta de esmalte sabe que pintar as unhas é quase um hobby. De olho nessa febre, empresas lançam cores e mais cores inspiradas nas tendências das passarelas nacionais e internacionais. Descubra o que você vai usar nas próximas estações! Unhas + moda Colorama Fashion: um tom mais bonito que o outro

Foto: Divulgação Atualmente, esmalte tem tudo a ver com moda. Pensando nisso, a Colorama lançou a coleção fashion. É um tom mais legal que o outro. Flores nas unhas Inspirações florais na nova coleção da Impala

Foto: Divulgação A Impala lançou a coleção Floral para despertar o lado romântico de todas as mulheres. Os esmaltes vão dos tons mais suaves até o vermelho vivo. É a primavera na moda! Tons pastel e candy

A cartela pastel da Dote em parceria com Simone Nunes

Foto: Divulgação

As cores foram sucesso nas coleções de verão apresentadas na SPFW e já começaram a aparecer também nas novidades de marcas como Big Universo e Dote.

Tons de sorvete invadem a nova coleção da Big Universo

Foto: Divulgação

O verão é das cores

A coleção Pop4you, da Risqué, é composta de 4 esmaltes foscos e 4 ultracremosos

Foto: Divulgação

Sol, praia e muita alegria para combinar com o supercolorido da coleção Pop4you da Risqué em parceria com Reinaldo Lourenço.

E a arte imita a vida…

Hits Ti-ti-ti: cada tom é inspirado em uma personagem da novela

Foto: Divulgação

A Hits aproveitou o apelo fashionista da novela Ti-ti-ti para lançar esmaltes inspirados em cada personagem da trama. Sucesso certo!

Sapatos + esmaltes

20 esmaltes Arezzo com tons pastel, cores vibrantes e clássicos como vermelho e nude

Foto: Divulgação

Não é só a Arezzo que resolveu investir no mercado das unhas. A Andarella também está com uma coleção incrível para o verão.

Andarella investe nos tons que fizeram sucesso no último verão

Foto: Divulgação

Fique ligada nas tendências internacionais

Esmaltes que dão aspecto plastificado às unhas são o novo hit das fashinistas

Foto: Divulgação

A moda de esmaltes com efeito emborrachado já virou febre nos Estados Unidos e, pelo jeito, também está conquistando fãs por aqui. Para as interessadas, a marca americana Orly vende a novidade em seu site e faz entregas no Brasil.

As cores high-tech da Orly chegam à loja virtual da marca em setembro

Foto: Divulgação

Outro tipo de esmalte que também virou desejo de consumo das mulheres é o de efeito holográfico. Ficou curiosa? O esmalte holográfico muda de tom dependendo da iluminação do ambiente. Incrível!