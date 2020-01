Nike deixa bem claro que ser mulher e ter pelos nas axilas é natural

Já faz algum tempo que a Nike Women, linha para mulheres da Nike, vem criando coleções mais inclusivas e produzindo comerciais e propagandas pensados para quebrar estereótipos. Na noite do Oscar 2019, por exemplo, a marca exibiu um pequeno comercial durante a transmissão da cerimônia, que era narrado por Serena Williams e mostrava algumas das dificuldades que mulheres – principalmente dentro do meio esportivo – costumam enfrentar no dia a dia. Além disso, a empresa anunciou, em fevereiro deste ano, que a grade de tamanhos da linha feminina de treino seria ampliada, com o objetivo de abraçar a maior quantidade possível de corpos e formas de diferentes mulheres.

Veja também





Na última quarta (24), a marca deu mais um salto em prol do empoderamento feminino. Através de seu perfil do Instagram, para lançar um novo modelo de top esportivo, a Nike escolheu uma foto da cantora e artista visual nigeriana Annahstasia, que na imagem aparece com um dos braços levantados, exibindo pelos na axila.

Nos comentários, enquanto alguns ignoraram o lançamento da peça e focaram apenas no fato da modelo escolher não se depilar, proferindo as mais diferentes ofensas, houve também quem optou por elogiar a Nike pela atitude.

Veja também





“Por que existe tanto ódio aqui? Essa foto é bonita em tantos níveis diferentes ✨ eu adorei o top e a confiança da modelo”, escreveu uma seguidora, enquanto outra comentou “Isto é um corpo humano ativo. Deixe ela ser quem é. Isso é a natureza, qual é o problema? Suas opiniões sobre pelos. Ter pelos no corpo não é um problema, é triste que seus padrões sejam tão altos para pessoas que nem sabem que você existe”.

Por aqui, vamos continuar batendo na mesma tecla: depilação não tem nada a ver com higiene, é escolha pessoal e 100% estética. Combinado?