Nail art de Copa do Mundo: Inspire-se para torcer com estilo

Chegou a hora de torcer para o Brasil! O mundial está a todo vapor, e é inegável que queremos mostrar nosso apoio para a Seleção Brasileira de todas as formas. No entanto, nem sempre é possível vestir a camiseta – especialmente se você tem trabalho antes ou depois do jogo,. Mas calma, que isso não significa que você vai estar fora da diversão! Para torcer com estilo e sem complicações no look, separamos ideias de nail art para a Copa do Mundo.

Linhas estilizadas em azul e amarelo

Quem nunca quis incorporar o minimalismo com um pouco de criatividade? As formas orgânicas e onduladas sempre estão em alta no mundo do nail art. Esse estilo pode ser uma forma inteligente de você levantar a bandeira brasileira sem exagerar – segredo é você aplicar as cores do Brasil – verde, amarelo e azul!

Se você gosta de um estilo mais minimalista, priorize fazer menos linhas e deixar alguns espaços vazios. Além disso, não se esqueça de escolher uma boa cor de base, você pode optar por um branco para destacar as unhas ou uma base incolor.

Francesinha azul e amarela

As francesinhas, claro, não poderiam ficar de fora, sendo um do clássico entre as unhas decoradas! Aqui não tem regras, apenas solte a criatividade e incorpore as cores verde, azul, amarelo ou branco. Você também pode aproveitar e colocar alguns desenhos minimalistas, desde pequenos corações para representar o seu amor pela Seleção Brasileira, até pequenas bandeirinhas do Brasil.

Nail art minismalista com a bandeira

Que tal apostar na bandeira do Brasil, mas de maneira discreta? Você pode pintar as unhas de branco – ou, ainda, com uma base incolor – e fazer um desenho pequeno da bandeira no mindinho. Esse nail art é simples e não chama muita atenção, mas ainda assim mostra seu amor pelo time.

Aura nails de Copa do Mundo

As aura nails foram tendência no ano passado, e ainda seguem com adeptas fiéis. Além disso, são uma ótima forma de incorporar as cores do Brasil no seu look diário!

E se você quiser adicionar mais um toque de estilo, você pode desenhar pequenos brilhos ou estrelas para fechar o look com chave de ouro.

Unhas verdes e amarelas

Se você não tem muito tempo para gastar nas suas unhas ou apenas gosta de cores sólidas, você também pode entrar na diversão da Copa! Aposte no verde e amarelo, alternando as unhas ou uma em cada mão.

Unhas marmorizadas de Copa do Mundo

As unhas marmorizadas são tendência no mundo das nail arts há anos, quem aí se lembra dos tutoriais no Youtube? Essa técnica pode ser muito útil para mesclar as cores da nossa bandeira e representar o Brasil fora do campo.

Animal print azul, verde e amarelo

Que tal reproduzir o desenho da pele da onça pintada que está presente nas nossas camisetas da Seleção Brasileira? Apenas faça o efeito de animal print e escolha as cores que representam nosso país, super charmoso!

E aí, qual dessas você vai escolher?