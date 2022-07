Maus hábitos que pioram a celulite para abandonar já

Sabemos que fatores genéticos são as principais causas para os furinhos na pele, no entanto, alguns maus hábitos pioram a celulite e podem, inclusive, atrapalhar os resultados de tratamentos.

“Existe, sim, tratamento para essa alteração estética, mas eles devem ser iniciados após o paciente ter consciência da importância da mudança do estilo de vida, senão não haverá resultado”, diz a Dra. Cláudia Merlo, médica especialista em Dermatologia e Cosmiatria pelo Instituto BWS, para a Boa Forma.

Excesso de peso

Parece óbvio, mas o mecanismo que faz esse excesso causar celulite é bem interessante: segundo o Dr. Abdo Salomão Jr., “a gordura comprime as veias e os canais linfáticos, o que causa um inchaço no local. Com pouca circulação, isso agrava mais ainda a celulite. A partir daí, surge um círculo vicioso que, se não for tratado corretamente, pode permanecer para sempre”, explica o dermatologista. Segundo ele, os hormônios femininos predispõem gordura nas regiões dos quadris e coxas, por isso essas áreas são mais propensas a instalação de celulite.

Mas isso não quer dizer que mulheres magras não tenham celulite: “Ela pode ter alto percentual de gordura e, consequente, celulite. Não sabemos dos hábitos de vida dessa mulher magra e do consumo de de alimentos inflamatórios que ela ingere”, explica a Dra. Cláudia Merlo. Mudar a composição corporal (proporção de músculos X gordura), com dieta e exercícios, é altamente recomendado, segundo os médicos.

Dieta inflamatória e refrigerantes

“O açúcar em excesso aumenta a gordura localizada e o sódio aumenta a retenção de líquidos, piorando a circulação local. Não apenas os refrigerantes, como todos os alimentos com alto teor de açúcar e gordura podem agravar as celulites, pois aumentam as células de gordura”, explica a dermatologista Dra. Paola Pomerantzeff, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia.

“Para celulite, além do excesso de açúcar, o de sal também é extremamente maléfico, na medida em que o sódio piora a retenção de líquidos. Deve-se fazer uma dieta hipossódica, ou seja, com pouco sal. Além disso, é indicado evitar alimentos ultraprocessados, frituras de imersão, massas, fast-foods e sucos de caixinha, que têm alta quantidade de sódio. É importante também inserir fibras na dieta, pois o bom funcionamento do intestino é um aliado na medida em que o aumento da pressão sobre as veias do abdômen, por conta da prisão de ventre e inchaço, pode comprometer a circulação, piorando a celulite. Coma mais frutas como mamão, legumes, verduras e sementes. Os alimentos pré e probióticos também podem ajudar, desde que bem orientados por médicos nutrólogos. Alimentos com atividade termogênica, como o café e chá verde, além das pimentas e especiarias como gengibre, cúrcuma, cravo e canela, também são indicados, já que todos ajudam a estimular a circulação sanguínea e podem trazer benefícios para o quadro”, explica a médica nutróloga Dra. Marcella Garcez, diretora e professora da Associação Brasileira de Nutrologia (ABRAN).

Sedentarismo

“O ser humano hoje mal faz força; dentro do carro, o vidro é elétrico, o câmbio é automático; chega em casa, sobe de elevador; chega no trabalho, fica sentado. Ou seja, o sedentarismo está cada vez mais presente na vida das pessoas. E ele é perigoso, porque atrapalha a circulação, favorece o acúmulo de gordura e piora a celulite”, explica o Dr. Abdo Salomão Jr.

“Principalmente quem vive em cidade grande, tem que frequentar uma academia, tem que fazer exercícios físicos, principalmente os aeróbicos, que é o que vão consumir bastante energia e manter uma capacidade aeróbica correta para que a pessoa tenha uma vida saudável. Não adianta comer pouco se não faz exercício, senão o organismo acaba não fazendo músculo, o que deixa o corpo flácido e com mais propensão à celulite”, diz o médico.

“A hipertrofia dos músculos aumenta o volume de toda a região e melhora muito a flacidez glútea. O músculo mais ativo melhora a circulação sanguínea de todos os tecidos ao redor e pode melhorar a celulite como consequência”, destaca a cirurgiã plástica Dra. Beatriz Lassance, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica.

