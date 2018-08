Máscara de cílios mais vendida dos EUA ganha uma nova versão

Criada pela Too Faced, a máscara para cílios Better Than Sex foi considerada a melhor dos EUA no programa Today e rapidamente virou a mais vendida do país. Agora, comemorando seus 20 anos, a marca está lançando uma versão comemorativa do produto, que ganhou o nome de Better Than Birthday Sex.

Por causa de sua fórmula que alonga e dá volume ao mesmo tempo, as americanas só falavam da Better Than Sex. A embalagem rosa também ajudou na popularidade, era uma das que mais apareciam nas redes sociais. Sua nova versão já foi lançado na Sephora internacional por US$ 24.

O efeito continua o mesmo, mas a embalagem recebeu uma cara nova, está cheia de glitter, especial para quem é fã da máscara. Outros produtos também ganharão novas edições, como a paleta de sombras Then and Now e dez batons metálicos.

