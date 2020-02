Mariana Rios revela seus truques de make

Olhos esfumados e boca suave: o make preferido de Mariana Rios

Foto: Lailson Santos

Mariana Rios adora maquiagem. A Drika de Salve Jorge, é fã de uma produção caprichada e revela que costuma ficar na frente ao espelho copiando tutoriais da internet. “Sigo sites e blogs de beleza para me inspirar. Tenho um arsenal de produtos em casa, que uso em mim mesma e para arrumar as amigas”, conta. Descubra os truques de make e os produtos favoritos da atriz:

O que não pode faltar em um make poderoso?

Olho esfumado com lápis preto, cílios alongados, delineador e sombra marrom ou dourada. Prefiro blush terroso, mas uma pincelada de rosa nas maçãs do rosto dá um toque de frescor. Para finalizar, boca nude.

No dia a dia, qual é o seu ritual de beleza?

Nunca esqueço o filtro solar e não saio de casa sem maquiagem. Serve inclusive para melhorar meu humor quando acordo chateada.

Quanto à cor do cabelo, foi a primeira vez que mudou?

Sim. Fiz luzes com a equipe do cabeleireiro Marco Antônio de Biaggi para viver a personagem e estou adorando. Penso até em clarear um pouco mais quando a novela acabar.

Produtos que ela adora

Fotos: Divulgação

1. Blush Angelika, Nars, R$ 112*. “O tom rosa e o brilho leve acendem a expressão.”

2. Phenomen’Eyes mascara, Givenchy, R$ 128*. “A melhor máscara para deixar os cílios poderosos. Só uso este.”

3. HD invisible cover foundation, Make Up For Ever, R$ 177*.”É a base ideal. Esconde marcas sem pesar.”

4. Mineralize skinfinish, M.A.C, R$ 139*. “Este pó fixa a base e evita o excesso de brilho.”

Fotos: Divulgação

5. Brit Sheer, Burberry, R$ 243* (50 ml). “Leve e suave, é uma das minhas fragrâncias preferidas.”

6. Ralph by Ralph Lauren, R$ 279* (50 ml.) “Bom perfume para usar após o banho. Ele prolonga a sensação de frescor.”

7. Le vernis Black Satin 219, Chanel, R$ 69*. “O esmalte preto era para a personagem, mas virei fã.”

8. Rouge pur Couture, Yves Saint Laurent, R$ 157*. “O meu eleito quando quero trocar o batom nude por um tom forte.”

O castanho é a base

Até recentemente, o tom original do cabelo permaneceu intocado. Mas o estilo de se maquiar de Mariana Rios foi mudando e ficando mais elaborado ao longo dos últimos anos.

Mariana Rios em 2009 e em 2010

Fotos: Thiago Prado Neri // Léo Ramos

2009 – “Usei este cabelo em Malhação. Amava… Fazia eu me se sentir poderosa!”

2010 – “O corte um pouco mais curto da época de Araguaia valorizava o colo.”

Mariana Rios em 2011 e em 2012

Fotos: Fabrizia Granatieri // Gianne Carvalho

2011 – “Eu mesma criei o look. Os tons neutros dos olhos não brigavam com a cor do vestido.”

2012 – “Os fios lisos e o make metálico criaram uma composição elegante.”

*Preços pesquisados em março/2013