Marca cria linha de gloss inspirada em ‘As Patricinhas de Beverly Hills’

Fãs do fenômeno “As Patricinhas de Beverly Hills”, cheguem mais. E não, não estamos aqui para comentar sobre aquele possível remake do filme, mas sim para te contar que existe uma nova linha de maquiagem inspirada no clássico.

Trata-se de uma mini-coleção de gloss, com três variações do produtinho que vêm dentro de uma embalagem plástica transparente, bem anos 90.

As cores de cada um deles – rosa, vinho e bege – fazem referência às personagens do longa: Cher Horowitz (Alicia Silverstone), Dionne Davenport (Stacey Dash) e Tai Frasier (Brittany Murphy).

Como se não bastasse, as tampinhas em xadrez (do amarelo icônico ao vermelho) e com aplicações deixam o trio, à venda no e-commerce de beleza americano BoxLunch, ainda mais charmoso.

A coleção completa custa 14,90 dólares (algo em torno dos 57 reais + frete) – e, olhem só, a BoxLunch entrega no Brasil.