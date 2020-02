Maquiagem rosa: qual o tom certo para você

Foto: Getty Images

Você ama colorir os lábios com pink? Ou gosta de dar um leve brilho no olhar com sombra iluminadora? Em tons clarinhos ou vibrantes, a maquiagem rosa nunca esteve tão na moda.

Fique de olho em nossas dicas para deixar seu look ainda mais bonito. Afinal, descobrir qual o tom que combina com a sua pele é o primeiro passo para um make perfeito.

Negras

Alguns profissionais de beleza preferem tons mais escuros como cereja ou vinho. Mas, segundo o maquiador Pablo Weber, as negras também ficam lindas com cores contrastantes em degradê, como um rosa cintilante com bege.

Morenas

Essas sortudas ficam bem tanto com tons claros quanto escuros. Você pode até combinar o batom com a sombra, desde que em tonalidades diferentes, colocando uma cor mais forte na boca.

Loiras

Invista em tons vivos, como rosa-chiclete ou pink, que tiram a palidez de seu rosto. Para o dia a dia, abuse do look mais garotinha com rosa claro em degradê. Na hora de ir para a balada ou eventos mais sofisticados, a mistura de rosa com preto é uma ótima pedida.

O make perfeito

Sabrina Sato é fã de batom pink

Foto: AgNews

Para uma melhor fixação, limpe bem a pele antes de começar o make. No dia a dia, passe uma base com protetor solar e disfarce as imperfeições com corretivo. À noite, você pode optar por um primer facial.

Produtos para você se inspirar

Foto: Divulgação

1- Blush Precious Pink, Bella – Grupo Hermes

Preço: R$ 9,99

2- Sombra iluminadora, Vult

Preço: R$ 6

3- Lápis delineador de lábios, Extratos da Terra

Preço: 14

4- Brilho labial, Kendra Cosméticos

Preço: 18,90

5- Lipgloss Adore, Bodyography

Preço: R$ 64,90

6- Batom Perfect Rouge, Shiseido

Preço: R$ 102

7- Batom Beauty Pop cor Sweet Rosé, ArtDeco

Preço: R$ 66