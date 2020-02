Maquiagem primavera-verão 2009/2010

Invista nas sombras coloridas: elas são o

tom das próximas estações!

Foto: Getty Images

Quem achava que o nude estava com os dias contados com a chegada do verão está muito enganado. Mas o aspecto de “cara lavada” não vai reinar sozinho nas altas temperaturas. Segundo a beauty artist Penélope Beolchi, as tendências para estas estações estão bem opostas: “A moda agora é a maquiagem com muito ou com nada”.

Sucesso no inverno deste ano, o make natural deixa de fora batons vermelhos ou tons fortes no look, proporcionando um tom mate para a pele e a impressão que a mulher não está usando nenhum cosmético.

Em oposição ao nude, aparece a maquiagem colorida com paleta de cores fluo, tão características nos anos 80. “No verão, é legal usar cores mais alegres, por exemplo, uma sombra laranja com um gloss pink para sair à noite”, conta Penélope.

Para o maquiador Fernando Torquatto, os lábios em tons fúcsia e laranja continuarão em alta. O vermelho também vira tendência nesta estação, junto com o rosa e o lilás.

Outro produto que promete fazer sucesso no verão são os cílios postiços. “Aposte no truque e em muita máscara para os olhos, mas nada de carregar o olhar com sombra preta”, conta a maquiadora.

E se você quer um ar bronzeado e saudável mesmo sem ir à praia, preste atenção na dica de Torquatto: “Os tons pêssego, rosados e dourados darão um toque de luminosidade especial no calor deste verão”.