Maquiagem de verão

Make bronze no desfile da Têca

Foto: AgNews

Queimada de sol

Na passarela

As bochechas são coradas, com blush rosado ou terracota, e o rosto é brilhante, com a mistura de base ou corretivo e hidratante. “O corretivo vem com tudo no lugar do pó e os blushes são mais cremosos”, explica o maquiador Max Weber.

Para acentuar a ideia de pele corada pelo sol, o expert Daniel Hernandez cobriu as maçãs e até a parte de cima do nariz com um creminho cintilante pink (Glitter Face Vult).

A sombra cobre cintilante usada no desfile da Blue Man realça olhos escuros e é perfeita para a pele negra

Foto: AgNews

Na vida real

Se você é muito branquinha, escolha uma base bronze; se é morena, fique com corretivo no tom da sua pele. Os produtos podem ser em forma de creme ou líquidos. Coloque um pouco da base ou do corretivo em um recipiente e acrescente um pingo de hidratante. Misture até ficar homogêneo e espalhe no rosto, deixando um aspecto luminoso. Finalize marcando bem as maçãs com generosas camadas de blush rosado ou terracota (opte pela cor que combina melhor com você).