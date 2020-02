Maquiador revela os segredos de um make iluminado na ELLE

O maquiador Scott Barnes é destaque na edição de fevereiro da revista ELLE

Foto: Reprodução/ELLE

Responsável pelo look apelidado “the glow”, que virou uma febre entre famosas de Hollywood como Jennifer Lopez, Beyoncé e Kate Hudson, o maquiador americano Scott Barnes foi um dos primeiros a apostar em uma paleta nude. O especialista é um dos destaques da edição de fevereiro da revista ELLE, onde revela os segredos do seu make.

Em entrevista à publicação, ele conta que, antes de ganhar a maquiagem, a pele precisa ser preparada em três passos: limpeza, hidratação com creme e por fim uma drenagem linfática facial para relaxar os músculos.

“Penso na maquiagem como um artista plástico na frente de uma tela em branco. Tanto que uso pincéis para quadros feitos com pelos de cabra, que eu considero mais eficientes do que os de make-up”, entrega.

Ao misturar as cores, Barnes avalia o rosto da celebridade, o evento, a roupa que ela vai vestir e também sua imagem na mídia. “Analiso a estrutura óssea e uso bases em diferentes nuances para equilibrar a cor natural e não apagá-la. Finalizo com um pó translúcido“, resume.

Barnes também lista o que não pode falta no seu make: “uso pós e bases líquidas de efeito bronzeador no contorno facial e clareio o centro do rosto com iluminadores (usar bronzers nessa região escurece e pesa). Recorro a uma paleta monocromática para criar o glamour hollywoodiano, com tons nude e lábios luminosos, o que ressalta o brilho natural da mulher.”

Moda



Capa e editorial de fevereiro da revista ELLE

Foto: Reprodução/ELLE

Um dos editoriais de moda da edição de fevereiro da ELLE traz dicas para quem curte usar roupas de temporadas passadas, mas com uma nova pegada fashion. Afinal, com misturas bacanas os bons e velhos clássicos do armário podem ganhar um cara nova.

