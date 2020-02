Manicure mais cara do mundo leva apliques de diamantes

Manicure com apliques de diamantes

Foto: Reprodução: LuxuryLaunches.com



Um centro de estética e beleza de alto luxo de Londres anuncia o lançamento do que já é considerada a manicure mais cara do mundo. Segundo informações em sites especializados neste mercado – como o LuxuryLifeStyle.com – a empresa britânica Cherish Angula criou nova técnica que aplica pedras de diamentes nas unhas.

O processo de beleza, chamado “The Iced” (algo como ‘o gelado’), custa exorbitantes US$ 51 mil, algo em torno de R$ 85 mil. As interessadas em ostentar pedras preciosas nas mãos precisam agendar sessões com pelo menos uma semana de antecedência.

A empresa Cherish Angula também se responsabiliza por retirar os diamantes, que podem ser usados em uma nova manicure ou transformados em joias.

A embalagem do esmalte de ouro também tem pedrinhas de diamantes

Foto: Reprodução/Modelsownit.com



Em dezembro de 2010, a também britânica Models Own lançou no mercado um esmalte chamado Gold Rush (ou “corrida ao ouro”, em português), que custa US$ 130,7 mil, cerca de R$ 225 mil. Relembre: Fabricante lança esmalte considerado o mais caro do mundo.