Make discreto compõe visual jovem e bonito em qualquer idade

Um make discreto ilumina a expressão!

Foto: Getty Images

Um make suave de tons discretos ilumina a expressão e é capaz de amenizar o efeito do tempo. Para conquistar este look, valorize a sua beleza natural!

Pele

Fotos: Divulgação

O primer deixa a base e o blush mais naturais. Um iluminador acima das maçãs do rosto levanta a expressão e rejuvenesce. Se quiser usar pó compacto, aplique só na zona T.

1. Corretivo Photo Ready Concealer, Revlon, R$ 49,90*

2. Primer Alta Definição, Make B., O Boticário, R$ 59,99*

3. Blush Healthy Rose, Sephora, R$ 69*

4. Iluminador Sun Beam, Benefit, R$ 119*

5. Base Sun Protection Powder, Art Deco, R$ 139*

6. Base Fluida, Natura, R$ 39,90*

Boca

Fotos: Divulgação

Para disfarçar as marcas de expressão, contorne a boca com um lápis na mesma cor do batom. Evite os tons metálicos e mantenha os lábios sempre hidratados.

1. Batom Please Me, M.A.C, R$ 79*

2. Gloss 15, Vult, R$ 10,90*

3. Hidratante LaBiaL Chubby Stick Moisturizing Lip Colour, Clinique, R$ 284*

Olhos

Fotos: Divulgação

A região denuncia os efeitos do tempo. Cores carregadas acentuam até as pequenas rugas. Aposte em sombras em pó de tons neutros e abra o olhar usando muita máscara de cílios.

1. Sombra Golden Age, Contém 1g, R$ 19*

2. Máscara de cílios, Eudora, R$ 45*

3. Solução para sobrancelhas, O Boticário, R$ 38,99*

4. Sombra 1334, Fenzza, R$ 8*

*Preços pesquisados em dezembro/2012