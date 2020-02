Linda no Carnaval: aposte no make com brilho e em penteados fresquinhos

O olho com glitter das passarelas do Fashion Rio tem tudo a ver com o Carnaval!

Sinal verde para o brilho

O Carnaval é a época perfeita para abusar do brilho na maquiagem. Recheie o nécessaire com sombras brilhantes, delineadores metalizados e batons cintilantes. Uma opção diferente e moderna é o olho com glitter colorido. Para fazer em casa, primeiro preencha as pálpebras com fixador de sombra ou gloss transparente. “Em seguida, deposite o glitter aos poucos e limpe qualquer sujeirinha que cair no rosto com uma fita adesiva, colando-a e descolando-a da pele”, ensina o maquiador Lu Ramos, do salão JJ Cabeleireiros, em São Paulo.

Para o make durar

Para a maquiagem não derreter com o suor a melhor pedida são as sombras e os blushes em pó, que não saem com facilidade como as versões cremosas e ainda disfarçam o excesso de brilho da pele. “Para fazer o batom e o corretivo durarem mais, aplique um pouco de pó compacto na boca e ao redor dos olhos. É infalível”, diz Lu Ramos.

Força no decote

Segundo o beauty artist Lu Ramos, essa área do corpo também pode (e deve!) ser valorizada no Carnaval. Espalhe um hidratante com partículas iluminadoras nos ombros e no colo. Em seguida, use um pincel largo e passe um pouco de pó bronzeador nessa região. “Se quiser dar a impressão de seios maiores, aplique o produto também entre eles, desenhando dois semicírculos, e esfume bem”, sugere.

Pernas da cor do pecado

Não quer chegar branquela à folia? Invista em hidratantes de bronze gradual. O ideal é começar a usá-los alguns dias antes do Carnaval já que a cor dourada aparece depois de quatro ou cinco dias de aplicação. Se quiser um efeito instantâneo, vá de autobronzeador ou de sprays tonalizantes. Em ambos os casos, espalhe bem o produto para que a cor das pernas fique uniforme. Nessa época, vale passar um exfoliante duas vezes por semana, que retira as células mortas e deixa a pele mais lisa para receber os produtos.

Cabelos ao alto

Rabos de cavalo, tranças, coques… Copie os looks dos desfiles de moda e prenda os cabelos para curtir o Carnaval linda e arrumada! Seja lá qual for o penteado escolhido, nada de divisões certinhas e marcadas. O estilo da vez é deixar o visual o mais natural possível, com alguns fios soltos e bagunçados de propósito. Finalize com borrifadas de spray seco para fixar.

Nécessaire de carnaval:



Abuse das sombras coloridas, esmaltes vibrantes e muito brilho!

1. Brilho Glossy Gloss, da Sephora, R$ 48*

2. Sombra glitter, da Vult, R$ 7*

3. Esmaltes cores Corallo e Giallo, da DNA Italy, R$ 2,50* (cada)

4. Tintura temporária para os cabelos, da Aspa, R$ 16*

5. Gel estático colorido, da Aspa, R$ 19*

6. Artist Palette Tropical, da Contém 1g, R$ 69*

*Preços pesquisados em janeiro/2012.