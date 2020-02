Laser X Fotodepilação: entenda a diferença dos métodos

A estadia na praia pode ser prolongada se depender da depilação a laser ou fotodepilação

Foto: Getty Images

Os pelos são “inimigos” femininos. Embora nasçam com a função de proteger, não favorecem em nada a estética. Mas existem métodos diferentes da cera e das lâminas de barbear que ajudam a diminuir a quantidade e o crescimento dos pelos. Veja as dicas de Ana Carolina Markesz, especialista em fotodepilação e fisioterapeuta.

Laser

· Como funciona: A luz do laser atinge o pelo, o aquece e destrói. As aplicações de laser devem ser feitas a cada 30 ou 40 dias em média. É mais eficaz em fios grossos e escuros.

· Duração: Pode variar de cinco a oito sessões. Em alguns casos, são necessárias até 12 sessões.

· Riscos: Podem ocorrer manchas e queimaduras, com maior incidência em peles bronzeadas, morenas ou negras.

· Dor: Uma leve queimação. Quanto mais dolorosa, mais eficaz: a temperatura mínima é de 60ºC.

· Precauções: Evitar exposição ao sol duas semanas antes do procedimento e três semanas depois.

· Preços: Custa, em média, R$ 250* a sessão.

Fotodepilação

· Como funciona: A Luz Intensa Pulsada, ou fotodepilação, destrói a célula germinativa do pelo e faz com que ele volte a nascer no próximo ciclo da célula, 6 a 12 meses depois.

· Duração: Os resultados são obtidos após seis a 10 sessões.

· Riscos: Não há risco de queimaduras ou manchas já que a luz pulsada tem frequência variada, ajustada a diferentes peles e pelos.

· Dor: Sua aplicação é considerada bem menos dolorosa se comparada à depilação a laser e, por isso, é chamada de fotodepilação indolor.

· Precauções: Evitar exposição ao sol duas semanas antes do procedimento e duas semanas depois.

· Preços: A sessão custa em média R$ 55*. O pacote com nove sessões custa a partir de R$ 540*.

Alerta!

Se tiver algum problema de saúde, consulte seu médico antes de aderir a estes processos estéticos. Grávidas e lactantes devem evitá-los!

*Preços pesquisados em novembro/2012