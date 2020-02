Laranja é a cor do verão

Não se esqueça do laranja nos dias mais

quentes do ano

Foto: Getty Images

Sombra, gloss, blush e esmalte de cor laranja estão por toda parte. Para não exagerar, é preciso descobrir qual tom combina melhor com sua pele. Há os claros e discretos (como o pêssego, que é mais suave), o coral (um pouquinho rosado) e o laranja pra valer, que fica perfeito nas mulheres morenas e negras. Aprenda alguns truques para apostar nessa cor e ficar na moda sem erros.

Como usar o coral de acordo com seu tom de pele

Morenas, negras e mulatas podem usar e abusar dessa cor

Batom e gloss

“Aposte nos tons mais fortes e vibrantes, porque eles acentuam essa cor da pele e deixam o look bem alegre e moderno”, aconselha a maquiadora Karina Said, de São Paulo.

Blush

Pode investir em qualquer tom de laranja.

Sombra

Os mais variados tons, dos intensos aos suaves e discretos, caem muito bem.

Branquinhas devem adotar os tons clarinhos

Batom e gloss

Prefira os de cor discreta e suave, como o coral, que é mais rosado. O gloss também é uma ótima escolha para quem não quer chamar demais a atenção.

Blush

Prefira os tons suaves, como o pêssego, que combina perfeitamente com sua pele clarinha.

Sombra

Aplique os tons mais claros de laranja durante o dia, para trabalhar ou passear. Use os mais fortes somente à noite.

Orientais precisam usar com moderação!

Batom e gloss

“Aposte nos tons menos vibrantes para o batom ou invista no gloss”, orienta Karina.

Blush

Evite qualquer tipo de laranja, que acentua o tom amarelado da sua pele.

Sombra

Prefira tons suaves, como pêssego e coral.

Combine o laranja com outras cores

. Perca o medo de usar o laranja testando os tons mais queimados.

.Quer uma boca bem poderosa? Aplique o batom direto nos lábios. Se prefere um look mais discreto, passe o batom com a ponta do dedo, dando batidinhas leves.

. Se for usar laranjão nos lábios, use blush neutro e sombra bege.

. Combine a sombra laranja com outra cor! “Uma ideia é esfumar a sombra marrom no canto externo dos olhos e aplicar um iluminador bege abaixo das sobrancelhas”, diz Karina. Atenção: a sombra laranja só cai bem com tons de bege, terracota e marrom. Nada de azul ou verde!

. Prefira blush suave para um efeito natural.

. Invista no esmalte laranja. Ele dá um toque moderno e combina com todos os tipos de pele.