Lady Gaga prova que é possível (e chique!) usar make com brilho o ano todo

Nos últimos tempos, quando o assunto é tapete vermelho, Lady Gaga tem se tornado uma expert. Seja por ousar combinando o tom do cabelo com o do vestido, ou tomar como referência looks de divas icônicas do cinema, a cantora e atriz tem adotado produções mais clássicas – menos ‘doidinhas’ – mas, nem por isso, pouco interessantes.

Na noite de domingo (17), por exemplo, Gaga compareceu ao red carpet da premiação The Daily Front Row Fashion Awards, em Los Angeles, a bordo de um vestido preto e branco Rodarte.

Gaga, que durante o evento apresentou um prêmio e homenageou o cabeleireiro Frederic Aspiras (amigo pessoal da artista e funcionário da ‘Haus Of Gaga’, sua equipe criativa), posou ao lado do profissional e mostrou a peça recém-saída das passarelas da grife: um longo de couro com laço no corpete e babados nas mangas e saia, com vibe oitentista.

–

Porém, queremos chamar atenção mesmo para a maquiagem escolhida por ela. Afinal, não é todo dia que vemos uma combinação tão certeira de sombra e delineado cor-de-rosa, batom vermelho vivo (com detalhe também em rosa no centro dos lábios) e pontinhos de luz nas pálpebras, tudo de uma vez.

–

As sobrancelhas definidas, blush perolado acompanhando a paleta da sombra e máscara de cílios finalizaram a produção, que ficou ainda mais charmosa com o cabelo platinado com ondas bem marcadas.

–

Sim, o Carnaval passou – mas Gaga ensina que isso não é motivo para você deixar de brilhar!