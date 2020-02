Lady Gaga e a beleza real

Lady Gaga sofre de bulimia e anorexia desde os 15 anos

Depois de ter sido criticada por alguns jornais, sites e revistas por ter somado alguns quilos (pois é) à sua atlética silhueta, Lady Gaga decidiu lançar a campanha “Body Revolution” no Twitter. A largada foi dada com fotos dela de calcinha e sutiã, acompanhadas de um texto em que dizia ter sofrido bulimia e anorexia desde os 15 anos. A cantora aproveitou ainda para convidar seus fãs a compartilhar fotos em que celebrassem suas imperfeições estéticas, assim como ela.

Cantora pede que os fãs celebrem a beleza real

“Bulimia e anorexia desde os 15 anos. Seja corajoso e celebre seus defeitos perceptíveis, condenados pela sociedade”, escreveu ela, em uma tradução livre. E pronto: dá-lhe fotos de pessoas com beleza fora dos padrões – e ainda sim belas – na rede.

A vontade por um estilo de vida menos artificial, incluindo a beleza sem retoques, é o mote do movimento Naturais, identificado pelo Pensou Mulher Pensou Abril, área da Abril Mídia que nasceu como Movimento Habla para acompanhar as mudanças do comportamento feminino. Ali está a campanha contra cirurgias plásticas estéticas encabeçada pela atriz Kate Winslet sem retoques ou maquiagem, a forte onda do make up natural nas passarelas, o movimento americano Transition, que inspira mulheres a celebrarem o cabelo afro, ente outros exemplos que comprovam o desejo pelo não artificial.

Contudo, o Pensou Mulher Pensou Abril não fecha os olhos para os paradoxos. E destaca que mesmo com a força dessa tendência e com a crescente condenação do photoshop, o corpo real – sem retoques – causa zunzunzum quando mostrado nas telas ou no palco. A polêmica em torno do corpo da protagonista da série Girls, é uma amostra desse ruído. Afinal, a beleza real só vale para o conformismo próprio, para a hora do espelho? Saiba mais aqui.