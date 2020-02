Justin Timberlake anunciará perfume feminino da Givenchy

Noot Seear e Justin Timberlake

Foto: Getty Images

A Givenchy anuncia nesta sexta-feira (20) que decidiu não contratar uma atriz ou cantora para ser a garota-propaganda do seu principal lançamento de perfumes de 2010, a fragrância Play for Her, prevista para chegar ao mercado em outubro.

A grife de luxo afirma que usará o cantor Justin Timberlake para anunciar o produto feminino, devido ao sucesso que a estrela faz nas campanhas de perfumes masculinos da empresa.

“No começo fiquei relutante com a ideia. Disse ao pessoal do marketing da empresa ‘acho melhor achar uma mulher para anunciar isso'”, afirma Timberlake, em entrevista ao site especializado em moda WWD.com. “Mas, depois que vi o plano para a campanha, percebi que ela pode dar muito certo”, finaliza.

No comercial, Justin Timberlake aparecerá em clima de romance com a atriz Noot Seear, de “Lua Nova”, na torre Eiffel, em Paris. As filmagens foram feitas em dois dias, e as fotos para os anúncios foram clicadas por Tom Munro.

A Givenchy não divulga detalhes financeiros, mas o mercado estima que a empresa gastará até US$ 20 milhões (R$ 35,2 milhões) em campanhas para divulgar o lançamento globalmente. O perfume custará entre US$ 47,50 (R$ 83,70) e US$ 79,50 (R$ 140), dependendo do tamanho do frasco.