Jason Wu assina primeira linha de esmaltes

Caixa com a coleção de esmaltes do estilista Jason Wu

Foto: Reprodução/WWD

Michelle Williams e Katie Holmes são apenas algumas das estrelas que adoram a moda do estilista norte-americano Jason Wu. Agora, o criativo anuncia empreendimento inédito no ramo da beleza: assina sua primeira coleção de esmaltes – veja na imagem acima.

O produto será apresentado nesta sexta-feira (10.09.2010), durante o desfile do estilista na semana de moda de Nova York. Os esmaltes, que chegam ao mercado em maio de 2011, são uma parceria de Wu com a fabricante CND, e vão custar US$ 47 (R$ 80), em média.