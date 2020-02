GLOSS traz guia para deixar os cílios incríveis

Sophie Charlotte é a capa da GLOSS de março

Foto: Reprodução/GLOSS

Ter cílios longos e com bastante volume é o desejo de toda mulher. Foi pensando nisso que a revista GLOSS trouxe para sua edição de março um guia completo para alcançar esse olhar fatal.

O primeiro passo é apostar nos cílios postiços. Eles têm o poder de dar mais volume, deixar os fios mais longos, amendoar os olhos e até de levantar o olhar. O grande truque para camuflá-los perfeitamente é colar os postiços na raiz interna dos naturais. Na revista, você confere ainda um passo a passo de como colocar os cílios postiços e aprende a diferenciar a função de seis tipos: espaçado, cheio, tufos, comprido no canto externo, curto nas extremidades e longo no centro e cerdas cruzadas.

Além dos cílios postiços, máscaras e curvex são fortes aliados daquele olhar poderoso. Novas técnicas como o alongamento para cílios prometem também um resultado natural e bonito.

Aposte na franja para entrar na moda no inverno 2012

Foto: Reprodução/GLOSS

Solte a franja

Deixar o cabelo com franja promete ser uma das principais tendências do inverno 2012. A GLOSS de março elegeu quatro cortes que devem combinar com seu estilo, e não com o formato do rosto.

Aposte na franja acima das sobrancelhas se você for moderna como Katy Perry ou Emma Watson; na franja reta, se for romântica; na desfiada, se quiser um visual texturizado e na franja longa, para um efeito sexy.

Conheça histórias de mulheres que sofreram com os remédios emagrecedores

Foto: Reprodução/GLOSS

O risco dos remédios emagrecedores

A GLOSS de março ainda faz um alerta para a promessa de milagre dos remédios emagrecedores, que, na verdade, escondem sérios riscos de saúde. Leia na revista histórias de mulheres que compraram os medicamentos ilegalmente e sofreram com seus terríveis efeitos colaterais.