Gisele Bündchen conta os seus truques de beleza na ESTILO

Gisele Bündchen é a capa da edição de janeiro da ESTILO

O céu parece ser o limite para a top Gisele Bündchen. Mesmo depois de conquistar todo o mundo da moda por sua beleza e simpatia, a übermodel não para de buscar mais sucesso profissional. A novidade da vez é o lançamento da sua própria marca de cosméticos. Ligada à sua preocupação com os problemas ambientais, a Sejaa, feita à base de produtos naturais, passa agora a ser vendida no Brasil.

Em entrevista à revista ESTILO, Gisele fala mais sobre a novidade e diz que a principal proposta de seu novo empreendimento é ser ecologicamente correto. “Os produtos não tem preservativos artificiais e não são testados em animais”, conta. Além disso, ela pretende, com os produtos, passar a mensagem de que é importante cuidar de si, se amar e se aceitar.

E é exatamente essa ideia que ela carrega para o seu próprio dia a dia. Entre os seus cuidados com o corpo estão as práticas de ioga, kung fu e dança. Já para manter a beleza impecável, ela revela: “Rímel é a salvação, um cosmético indispensável. Não há nada como uma máscara para cílios e um corretivo básico para melhorar a expressão. Hidratante labial é outro item que não dá para deixar de lado”.

Cindy Crawford revela os segredos de sua beleza natural

A publicação traz ainda uma reportagem incrível, na qual Cindy Crawford, referência de beleza aos 44 anos, conta todos os seus segredos para ter cabelo e pele invejáveis. Um deles é: “Ser persistente é o segredo de tudo. Meu lema de beleza é: alimente sua pele à noite e proteja-a no restante do tempo. Sempre retiro a maquiagem e uso um creme hidratante noturno para revigorá-la enquanto estou dormindo, além de uma base com filtro solar para bloquear o sol durante o dia”.

E mais: a revista separou também os 20 produtos perfeitos para o calor. Você precisa conferir!

