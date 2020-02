Fragrance Foundation Awards: conheça os perfumes premiados de 2012

O Fragrance Foundation Awards é considerado o Oscar dos perfumes e, a edição de 2012, aconteceu na última quarta (12), em Nova York. Cinco perfumes dominaram as categorias femininas. Girlfriend, do Justin Bieber, e Florabotanica, da Balenciaga, foram os mais premiados da noite, com dois prêmios cada um. Abaixo, você confere as melhores fragrâncias do ano.

Foto: Divulgação

O perfume Girlfriend, do cantor Justin Bieber, levou os prêmios de “Escolha do Consumidor” e “Fragrância Popular do Ano”. Ele mistura notas florais – jasmim, laranjeira e frésia – com fundo de vanilla, orquídea e musk.

Já o Florabotanica, da Balenciaga, ganhou nas categorias “Melhor Embalagem” e “Fragrância de Luxo”. Como o nome já diz, essa fragrância é uma mistura floral, com destaque para folhas de caladium, hortelã, rosa e cravo.

Foto: Divulgação

O tão comentado Dot, de Marc Jacobs, fez jus ao burburinho gerado em seu lançamento e foi eleito o perfume de “Maior Renome” do ano. Famoso pelo seu toque gourmand, ele carrega notas de vanila, madeira e musk no fundo. Mas na saída e corpo, misturam-se cheirinhos de frutas vermelhas, pitaya, jasmim, laranjeira e água de coco.

Foto: Divulgação

No “Hall da Fama”, ficou o Red Door Aura, da Elizabeth Ardem. Floral-frutado, ela exala bergamota fresca, laranja, framboesa, rosas, jasmim, musk e âmbar.

Enquanto isso, o “Prêmio Extraordinário”, que contempla criação olfativa e beleza estética, foi para o exótico Robertet for Black Saffron, da Byredo.

Foto: Getty Images

Por fim, Taylor Swift, que aproveitou para mostrar “Taylor”, seu lançamento de 2013, foi eleita a celebridade do ano da perfumaria.