Faça sua plástica sair do papel já!

Vai fazer um consórcio para plástica? Então,

leia bem o contrato antes de assiná-lo

Foto: Dreamstime

Sabe aquele pneuzinho ou o nariz avantajado que tanto a incomoda? Está com os dias contados! Agora, é possível fazer consórcio para pagar serviços estéticos, como a cirurgia plástica. Funciona exatamente como os mais tradicionais (de casa ou automóveis). Você paga os boletos mensalmente no banco e, ao ser sorteada, recebe uma carta de crédito para usá-la como quiser: fazer uma lipo ou colocar o silicone dos seus sonhos. Se o consórcio pode ser mais vantajoso do que o financimento? Claro, pois não sofre incidência de juros. Mas atenção: as administradoras só se encarregam da parte financeira. Encontrar um bom cirurgião é tarefa sua!

Quanto custa?

· Lipoaspiração: a partir de R$ 6 mil

· Aumento das mamas: a partir de R$ 7 mil

· Diminuição das mamas: a partir de R$ 5 mil

· Prótese de bumbum: a partir de R$ 5 mil

· Rinoplastia: a partir de R$ 4 mil

Consórcios para cirúrgia plástica

Importante! Para não cair numa cilada e ser passada para trás, leia bem o contrato antes de assiná-lo! E consulte o médico para saber se o valor do consórcio é suficiente para cobrir a cirurgia que deseja

Embracon Consórcio Nacional

Forma de pagamento: de 12 x a 36 x, com parcelas a partir de R$ 183,71.

Valor consorciado: de R$ 5 mil a 20 mil.

Atende: Brasil

Contatos: 0800-8884040 e www.embracon.com.br

Multimarcas Consórcios

Forma de pagamento: até 30 x (consórcio até R$ 10 mil) e 40 x (consórcio até R$ 20

mil), com parcelas a partir de R$ 53,18.

Valor consorciado: de R$ 5 mil a R$ 20 mil.

Atende: MG, MA, DF, TO, GO e PA.

Contato: Tel.: (31) 3036-1666 ou www.multimarcasconsorcios.com.br

Unilance

Forma de pagamento: de 12 x a 48 x, com parcelas a partir de R$ 127.

Valor consorciado: não há limite.

Atende: SP, RJ, MG, RS, PR, DF e PE.

Contatos: Tel.: (11) 3459-1732

Rodobens

Forma de pagamento: de 12 x a 36 x, com parcelas a partir de R$ 127.

Valor consorciado: não há limite.

Atende: SP, RJ, MG, RS, PR, DF e PE.

Contatos: Tel.: (11) 3459-1732 ou www.rodobens.com.br, www.lifeconsorcio.com.br.

União Catarinense

Forma de pagamento: de 24 x a 36 x (parcela mínima varia de acordo com o crédito

a ser concedido).

Valor consorciado: de R$ 4 mil a R$ 8 mil.

Atende: SC, PR e RJ.

Contatos: Tel.: (47) 3531-8200, 0800-7278800 e www.uniaocat.com.br.

Consórcio Luiza

Forma de pagamento: até 36 x, com parcelas a partir de R$ 69.

Valor: consorciado: até R$ 10 mil.

Atende: todo o Brasil.

Contatos: Tel.: (16) 3711-1122 ou www.consorcioluiza.com.br .

Finama Administradora de Consórcio

Forma de pagamento: até 36 x, com parcelas a partir de R$ 172,99.

Valor consorciado: de R$ 5 mil a R$ 10 mil.

Atende: SP e MG.

Contatos: (Tel.: 17) 2136-4000 ou www.consorciofinama.com.br.

Preços pesquisados em setembro de 2009.