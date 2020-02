Faça as pazes com o espelho

Preste atenção: as sobrancelhas são

a moldura do rosto

Foto: Getty Images

Acontece com todo mundo: pela força do hábito de pensar “Sou assim mesmo”, nem passa pela cabeça imaginar que pequenas mudanças na maquiagem, no cabelo, nas roupas e nas atitudes podem ter efeitos surpreendentes! Duvida? Comece a testar nossas dicas agora mesmo e veja a diferença ao se olhar no espelho novamente!

Rosto 10 anos mais jovem

Que plástica, que nada: bastam pequenas mudanças para você ganhar uma aparência mais leve e radiante

1. Suma com os cravos

Toda semana, aplique no rosto uma máscara de argila (encontrada em perfumarias). Depois de retirá-la, feche os poros com claras batidas em neve. Enxágue em seguida.

2. Minimize a maquiagem

Lápis, só marrom e na pálpebra superior. E invista no gloss discreto.

3. Redesenhe as sobrancelhas

Elas são a moldura dos olhos. Por isso, quando estão despenteadas ou com pelos sobrando, o olhar perde a expressão. Mantenha o contorno de suas sobrancelhas sempre bonito, tirando aqueles pelinhos isolados da linha inferior. Use uma escovinha umedecida em gel para domar os fios rebeldes.

4. Depile o buço

O excesso de pelo no rosto deixa a gente com um aspecto pesado e pouco feminino. Se você não tem coragem de encarar a cera depilatória, experimente descolorir a pelugem acima da boca com produtos indicados para essa finalidade (faça o teste numa pequena região antes!). Em alguns minutos, você vai virar uma nova mulher!