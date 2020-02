Fabiana Murer entrega os segredos de beleza

Como será que Fabiana Murer mantém a pele ótima, mesmo tomando sol todos os dias?

Eleita a melhor atleta de 2010 pelo Comitê Olímpico Brasileiro, Fabiana Murer acaba de conseguir a primeira medalha de ouro do país em um Mundial de Atletismo. Além dessa modalidade, a moça também ocupa o pódio das esportistas mais bonitas deste Brasil varonil. Considerando o tempo em que ela fica exposta aos raios solares, manter a pele impecável é um feito quase tão difícil quanto faturar a medalha. Fabiana treina seus saltos cinco vezes por semana, seis horas por dia. E sempre ao ar livre. Para não derreter o visual, só usa rímel e batom em festas ou quando está de folga. Em dia de treino, apela para os protetores solares e cremes hidratantes. A seguir, o triunvirato responsável por sua tez lisinha.



Os favoritos de beleza da atleta Fabiana Murer

1. OURO

O corpo torneado de Fabiana está sempre coberto por uma megacamada de um protetor solar de rápida absorção, o Nivea Light Feeling Fator 30. “É mais aquoso, fácil de passar e não fica melado”, diz. O dermatologista José Antonio Sanches, professor do HCFMUSP, lembra que é necessário reaplicar o protetor a cada duas horas. Dica extra: “Não use perfumes quando for tomar muito sol. Há riscos de aparecerem manchas”, explica ele.

2. PRATA

A mãe de Fabiana tomava muito sol na juventude. Por isso, coleciona sardas e algumas manchas no corpo. De olho nos genes, a atleta é mais prevenida. Carrega na bolsa um protetor solar no tom de sua pele, o Anthelios AC Fator 40, da La Roche-Posay. O produto funciona como make e protege. “Os ombros e o colo estão sujeitos ao envelhecimento precoce tanto quanto o rosto. Por isso, protetor solar de alto fator nessas regiões”, ensina Sanches.

3. BRONZE

É disciplina de atleta de ponta: Fabiana não vai dormir sem usar o creme antienvelhecimento Divine, da L’Occitane. Como ela passa muito tempo sob o sol, evita produtos mais agressivos, como o ácido retinoico. “Nesse caso, é bom usar algo que não deixe a pele muito fina, como cremes com vitamina C. É importante também lavar o rosto com um sabonete neutro, para higienizar a pele”, explica a dermatologista Marli Manini.