Esmaltes iguais aos da Chanel

Mistral

Chanel no anelar e indicador

Foto: Reprodução/ Revista SOU MAIS EU!

Ingredientes

● Lagoa Azul,da Impala, R$ 2*

● Brilho Cósmico, da Big Universo, R$ 3*

● Branquíssmo, da Risqué, R$ 2,50*

● Gabriele, da Colorama, R$ 2,15*

● Amarelo Sol, da Colorama, R$ 2,15*

Modo de preparo

1. Junte 1,5 cm de branco com 15 gotas de vermelho e misture.

2. Acrescente 2 gotas de amarelo e 5 de Lagoa Azul.

3. Finalize com 10 gotas de Brilho Cósmico.

Orange Fizz

Dá para saber qual é qual?

Foto: Reprodução/ Revista SOU MAIS EU!

Ingredientes

● Branquíssimo, da Risqué, R$ 2,50*

● Vermelho Ivete, da Colorama, R$ 2,15*

● Amarelo Sol, da Impala, R$ 2*

Modo de preparo

1. Misture 3 cm de branco com 1 cm de vermelho.

2. Acrescente 15 gotas de amarelo e misture.

Paradoxal

As cores ficam quase iguais

Foto: Reprodução/ Revista SOU MAIS EU!

Ingredientes

● Pétala Branca, da Colorama, R$ 2,15*

● Black, da Colorama, R$ 2,15*

● Chocolate Trufado, da Colorama, R$ 2,15*

● Noite de Gala, da Colorama, R$ 2,15*

● Cobertura transformadora da cor (Reflexos Violeta), da Colorama, R$ 3,15*

Modo de preparo

1. Faça uma base cinza, misturando 1,5 cm de esmalte branco com 50 a 60 gotas de preto.

2. Pingue 30 a 40 gotas de Chocolate Trufado e 10 gotas de Noite de Gala e misture.

3. Acrescente a cobertura transformadora até encher o vidro.

Nouvelle Vague

Mistura no anelar e indicador

Foto: Reprodução/ Revista SOU MAIS EU!

Ingredientes

● Azul Royal, da Colorama, R$ 2,15*

● Amarelo Sol, da Colorama, R$ 2,15*

● Branquíssimo, da Risqué, R$ 2,50*

● Vidrilhos, da Risqué, R$ 2,50*

● Sonho, da Impala, R$ 2*

● Black, da Colorama, R$ 2,15*

Modo de preparo

1. Em 1/2 frasco de esmalte branco, adicione 25 gotas de Vidrilho e 1/3 do frasco de Sonho. Misture.

2. Acrescente 10 gotas de azul e misture.

3. Junte 2 gotas de amarelo e uma de preto.

Preparo

Para fazer uma misturinha, é necessário:

● Um vidrinho de esmalte vazio (limpe um frasco velho com acetona).

● Um parafuso de aço inoxidável: ele é pesadinho e ajuda a misturar bem as cores, sem soltar nenhum tipo de substância tóxica.

● Diluente de esmaltes para facilitar as misturas. Atenção: diluente não é acetona! Use cerca de dez gotas de diluente para facilitar a mistura das cores.

Medidas

● Para contar as gotas de esmalte, mergulhe bem o pincel e deixe as gotas caírem, uma a uma.

● Para medir a quantidade de esmalte em centímetros no frasco, coloque a régua ao lado da embalagem.

● A quantidade fracionada do frasco precisa ser calculada “no olho” mesmo. Vale o bom-senso!

*Preços pesquisados em setembro de 2010

** Dicas de misturas de esmaltes da blogueira Daniele Honorato