Esmalte e batom rosa estão em alta!

Clarinho, discreto e suave, para as românticas; chamativo, vibrante e marcante, para as modernas. O rosa vai embelezar lábios e unhas de todas neste verão. E a cor é fácil de combinar! Veja como acertar o tom de rosa de acordo com a sua pele e fique ainda mais bonita. E feminina.

Destaque os lábios

Pink, rosa-claro, coral, bordô, cor de boca… Qual desses você prefere? “Todos os tons são válidos, desde os vibrantes até os mais clarinhos, com ou sem brilho”, orienta o maquiador Marcelo Carneiro, do Salão da Praia. Mas não é todo rosa que fica bem em toda mulher. O truque para escolher o batom certo é levar em conta a tonalidade natural da pele, para que a maquiagem não deixe a pessoa com aparência abatida. Saiba quais tipos de rosa valorizam seu look se você é:

· Branquinha: Invista em batons cor de cereja ou em tons vibrantes, como o fúcsia (chamativo e alto-astral, com pitadas de lilás) ou o rosa-chiclete – alegre, ele rejuvenesce.

· Morena: Aposte em tons vibrantes, como o pink ou os rosados avermelhados.

· Oriental: Mate, coral e rosa-bebê ficam lindos.

· Negra: “Escolha rosados opacos, para não destacar exageradamente os lábios e apenas acrescentar um toque feminino”, ensina Marcelo.

Sugestão de produtos

1. Com efeito mate chic, Payot, R$ 22*

2. Rosa Ritmo, Natura, R$ 9,70*

3. Lip Attitude Glamour Lilac Lyric 08, Sephora Collection, R$ 53*

4. Cor 21, Vult, R$ 6*

5. Coleção Rosé, cor 53, Verídica It, R$ 8,20*

1. Super Lustrous Lipstick Blushed, Revlon, R$ 32,90*

2. Batom Rouge Coco Jersey Rose, Chanel, R$ 120*

3. Felicitá, Fina Flor Cosméticos, R$ 6,50*

4. Hydra Extreme Matte de Inveja Electric Pink, Maybelline, R$ 15,40*

O esmalte rosa antigo usado pela personagem de Julia Lemmertz é o Mauve Urban, da Colorama

Valorize suas mãos

A mesma dica de combinar o batom rosado com seu tom de pele se aplica aos esmaltes nessa cor. A preocupação não é sem motivo: como as unhas são naturalmente meio rosadas, um esmalte errado pode simplesmente sumir nas suas mãos. Por isso, veja quais são as melhores combinações se você tem a pele:

· Branquinha: “O pink, bem vibrante, fica maravilhoso em mulheres com esse tom de pele. Mas, se quiser algo mais discreto, use o nude”, conta Ceiça Lima, manicure do Espaço Glecciano Luz.

· Morena: Suas mãos ganham destaque com esmaltes de cores brilhantes e vivas. Outras boas apostas são rosa-antigo, rosa-bebê, rosa-chiclete e pink, aconselha a manicure.

· Oriental: Como esse tipo de pele tem uma base ligeiramente amarelada, prefira tons claros, como rosa-bebê, ou tonalidades alegres e com um pouco de laranja na composição, caso do coral.

· Negra: Adote as cores mais escuras, fechadas e intensas, com tons de rosa próximos ao vermelho e ao roxo.

Sugestão de produtos

1. Rose Bombom, Risqué, R$ 2,75*

2. Nude, Colorama, R$ 2,45*

3. Mauve Urban, Colorama, R$ 2,45*

4. Florença, Eliana, Passe Nati, R$ 2*

5. Confete, Sabrina Sato, Passe Nati, R$ 2,30*

1. Amor de Verão, Impala, R$ 3*

2. Atrevida Dote Style, Argento, R$ 2,80*

3. 1º Amor, Mohda, R$ 4*

4. Cor 36, Nova Mulher, Kolt, R$ 3*

5. Topless, Ana Hickmann, Aeger, R$ 2,40*

*Preços pesquisados em novembro/2011