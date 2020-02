Emagreci. Mas e agora?

Flacidez, este corpo não te pertence!

Foto: Getty Images

Você emagreceu, ótimo! Em compensação, pode ser que sua barriga tenha caído e que tenham surgido estrias. O cabelo ficou opaco e quebradiço? Pudera!

Perder peso causou estresse no seu organismo, e é desta forma que ele grita. A boa notícia é que é possível resolver o problema com boa alimentação, cremes ou tratamentos mais intensivos, como a cirurgia plástica.

Ai, caramba, tô flácida!



O colágeno é o herói do combate à flacidez. Essa proteína dá firmeza à pele e existe em vários alimentos. Ao ingeri-los com frequência, a elasticidade da pele aumenta.

Mas a proteína não trabalha sozinha. Ela precisa se combinar a outros elementos, como o zinco e as vitaminas A, C e E. Assim, a manutenção da pele, do cabelo e das unhas, por exemplo, estará completa. Você ainda pode encontrar o colágeno em farmácias e lojas de produtos naturais, sob diferentes formatos: cápsulas, cremes e até em pó. No último caso, recomenda-se ingerir 10 gramas, toda manhã, diluídos em água.

Existem, também, aparelhos usados em consultórios médicos que estimulam a produção de colágeno. Segundo a dermatologista Karin Ventura, os tratamentos Titan, Thermacool e Accent são os mais conhecidos. Porém, são caros e exigem várias sessões pra trazer resultado.

Quando só a plástica funciona



Em obesos, a pele estica mais do que o suportável e perde a elasticidade. ”Os quilos vão, mas a pele não consegue voltar”, diz o cirurgião plástico Rodrigo Danese. A abdominoplastia, feita na região da barriga, é a operação mais recomendada. Essa cirurgia dura cerca de duas horas e o valor cobrado varia entre R$ 10 e 15 mil. Só após três semanas é que a paciente começa a retomar a vida normal. Há riscos de morte envolvidos.

A alimentação salvou meu cabelo

Cláudia Mesonero, 32 anos, dona de casa, Cachoeirinha, RS

”Perdi 55 kg e não tive flacidez porque fiz uma dieta balanceada. No entanto, meu cabelo caiu por um tempo. Consegui resolver o problema com frutas, legumes e verduras que estimulam a produção de colágeno.”

Fiz uma plástica por ano

Rita de Cássia Moreno, 51 anos, dona de casa, São Paulo, SP

”Passei pela cirurgia de redução do estômago e perdi 40 quilos em um ano. Conclusão: fl acidez pelo corpo todo. O jeito foi fazer plástica. A cada ano escolhi uma parte do corpo para corrigir. Fiz as mamas, as coxas, o bumbum e, agora, o abdome. Sigo à risca o que o médico recomenda.”