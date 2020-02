ELLE mostra tendências para arrasar na maquiagem de verão

À esquerda, Ana Beatriz Barros na capa da ELLE; à direita, ensaio de moda de luxo com Daiane Conterato

Foto: Reprodução/ELLE

O verão é sinônimo de cores fortes e alegres não apenas na moda, mas também para a maquiagem. Deixe de lado os tons escuros que fizeram tanto sucesso no inverno e aposte em verde, azul, pink e outros tons quentes da estação.

A edição de dezembro da revista ELLE traz um editorial de beleza imperdível para quem quer adotar as tendências do verão 2011. Veja abaixo dois exemplos de looks inspirados em David Bowie e no brilho da era disco para mergulhar nesta festa!

À esquerda, make ao estilo ‘glam rock’; à direita, o estilo inspirado no eterno Studio 54

Foto: Reprodução/ELLE

Make Glam Rock (à esquerda)

Irreverente, a década de 1980 foi marcada pelos excessos. “As cores da estética glam são o rosa e o azul-royal, que se complementam perfeitamente”, afirma o maquiador Diego Américo. “É um make assanhado, vibrante e cheio de personalidade”, define o beauty artist Duda Molinos. Para não virar um clone de David Bowie, escolha onde realçar a cor. “Opte pelo blush avermelhado ou pelas sombras. Mas nada é tão rígido. Use o que representa o seu estilo”, diz Duda.

Make 70’s Show (à direita)

Não, o Studio 54 não está de volta. Mas, pelo menos na maquiagem, é possível reviver os embalos da boate nova-iorquina, requentada por um público Cult e ousado. Batom opaco – de preferência vermelho-ferrari -, pele iluminada e sombras cintilantes são perfeitas para o revival. “Quem tem lábios finos deve apelar para um gloss, que dá um up”, ensina Claudia Belizário. Complemente o look com cabelos colados na cabeça à base de gel.

A capa de dezembro da publicação é a top Ana Beatriz Barros, que aparece com um look deslumbrante e cheio de brilho composto por paletó, short, colares e braceletes, tudo da grife Chanel, exceto os brincos, que são de Juliana Scarpa.

Nas páginas internas, a dica é o editorial de moda de luxo com Daiane Conterato, clicada pelo fotógrafo Bob Wolfenson.

