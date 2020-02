É hora de iluminar o make!

Têmporas iluminadas para uma expressão fresh

Foto: Agência Fotosite

Um dos maiores segredos da maquiagem glamorosa das estrelas é o iluminador. Acredite, esse produtinho faz toda a diferença no visual. Ele deixa a pele com um brilho incrível, valoriza partes do rosto que você gosta, tira o foco daquilo que quer esconder e dá um ar fresco e natural ao make.

Iluminador no ossinho do nariz ajuda a afiná-lo

Foto: Agência Fotosite

“O iluminador deve fazer parte do nécessaire de qualquer mulher. Ele pode ser usado até em makes simples, com base, rímel e blush”, diz a maquiadora Priscila Pimentel, do salão Villa Nova, em São Paulo. Só tenha atenção na hora de aplicar: evite o produto em áreas que não quer evidenciar. Se acha suas bochechas muito cheinhas, por exemplo, não passe iluminador nelas! Aprenda abaixo truques para usar esse produto que é sucesso!

Qual efeito você deseja?

Foto: Divulgação

1. Iluminar a pele

Para defnir o contorno do rosto e marcar as maçãs do rosto, aplique o iluminador no ossinho da bochecha e nas têmporas, fazendo uma meia-lua ao redor dos olhos. “Dá um ar de pele bem-cuidada”, fala Priscila.

2. Afinar o nariz

Deixar o nariz mais fno é simples. Usando um pincel mais fno ou os próprios dedos, aplique o iluminador bem em cima do ossinho do nariz. Se você tiver o osso saltado, melhor evitar, OK?

Foto: Divulgação

3. Levantar o olhar

Para fcar com um olhar poderoso, aplique o iluminador no canto interno dos olhos, dando batidinhas leves com o dedo ou um pincel de sombra. Depois, contorne a faixa abaixo das sobrancelhas, da metade até o canto externo dos olhos.

4. Lábios carnudos

Para deixar os lábios volumosos, aplique o iluminador na parte superior dos lábios, bem no centro, com pincel de sombra ou com os dedos. Faça isso depois que tiver passado o batom!

Dicas para aplicar

– As versões líquidas e cremosas devem ser aplicadas com a ponta dos dedos, com leves batidinhas.

– Para passar os iluminadores em pó, use um pincel um pouco menor que o de blush ou até mesmo um pincel de sombra bem macio.

– Quem tem a pele clara deve optar pelos iluminadores perolados e rosados. Já quem tem a pele escura fca melhor com tons mais dourados e bronzeados.

– O iluminador deve ser o último produto aplicado na maquiagem!