Drenagem linfática: as principais respostas sobre a técnica

A drenagem linfática acaba com o inchaço e reduz a celulite

Foto: Dreamstime

Famosa pelos benefícios à estética feminina, a drenagem vai muito além disso. Saiba mais sobre os benefícios que ela traz à saúde, com explicações da fisioterapeuta Ana Luisa Massardi, “anjo da guarda” de Hebe Camargo e dona da clínica Hara, em São Paulo.

Drenagem linfática: um bem à beleza e à saúde

Para que serve?

Imagine que nosso corpo funciona como uma grande cidade, que sofre com enchentes de vez em quando. Os gânglios são como os bueiros – eles levam embora o sangue com impurezas, porém, às vezes, podem entupir. É aí que entra o trabalho do massagista ou fisioterapeuta.

Quais os benefícios?

Ao desentupir os “bueiros” que temos no corpo, o profissional acaba com a sensação de inchaço e expulsa tudo aquilo que não nos faz bem. Por isso, a drenagem previne várias doenças (como varizes), deixa a pele mais limpa, sem acne nem manchas, e ainda diminui a celulite. Quando o procedimento é feito no rosto, atenua as marcas de expressão.

Quem pode se submeter à técnica?

Qualquer mulher, principalmente as que se sentem cansadas com frequência e têm pernas e pés inchados e doloridos.”Por trabalhar junto com o sistema circulatório, a drenagem é indicada a pessoas que ficam muito tempo na mesma posição”, diz a fisioterapeuta Janaína Tiezzi Garcia. A técnica também tem grande procura após cirurgias plásticas e é indicada para gestantes a partir do terceiro mês.

Vai doer?

Pode ser que você sinta desconforto, em especial onde existe celulite, mas avise o profissional. Já se sentir dor nos gânglios (axilas, virilhas, estômago e pescoço), algo está errado. Procure um médico para ter o disgnóstico profundo.

Quantas sessões é preciso fazer?

Assim como praticar exercícios físicos e ter uma boa alimentação, Ana Luisa Massardi acredita que a drenagem deveria ser prática obrigatória na vida das pessoas, pois só faz bem para a saúde. Agora, quando falamos em massagens estéticas, o tratamento pode durar umas dez sessões e parar de ser feito assim que você conseguir resultados.

Emagrece ou não?

A drenagem não é a única responsável pelo emagrecimento, mas ajuda, sim. “Ela atua na prevenção da celulite e faz o metabolismo trabalhar mais rápido”, conta Janaína. É por isso que a pessoa elimina o inchaço e se sente com tudo no lugar logo após as primeiras sessões.

Para fazer a drenagem em casa, faça um L com o indicador e dedão e empurre as impurezas do corpo na direção no coração

Foto: Dreamstime

Cuidado: a drenagem malfeita pode trazer riscos

Procure fazer a massagem sempre com um fisioterapeuta experiente, pois, quando malfeita, a técnica pode deixar você cheia de hematomas e dores no corpo. Se você procurou a drenagem depois de ter feito uma cirurgia, um profissional ruim pode causar o efeito contrário, gerando flacidez e piorando vasinhos e varizes.

2 movimentos para fazer em casa!

Tentar fazer a massagem inteira em você ou suas amigas pode ser arriscado, mas alguns movimentos simples já trazem bons resultados ao corpo:

· Faça um L com o dedão e o indicador bem abertos.

· Passe esse L pelo corpo todo, pressionando e empurrando as impurezas em direção ao coração.