Dicas para ter unhas mais fortes e saudáveis

Esqueça a acetona! Para ter unhas saudáveis, opte pelo removedor de esmalte

Foto: Dreamstime

Manter as unhas bonitas está na lista dos pré-requisitos para uma beleza impecável. Afinal, com a gama de esmaltes que surgem no mercado, quem é que arrisca desfilar uma mão feia e fora de moda? Para fugir desses problemas, é preciso então lançar mão de algumas dicas que garantem unhas mais saudáveis sem que seja preciso perder horas em tratamentos.

Problema na mira

Alguns ingredientes usados nos produtos para manicure estão na lista dos inimigos das unhas firmes e fortes. “O tolueno, o formaldeído e o benzeno, presentes em alguns esmaltes, e a acetona destroem as camadas de queratina que formam as unhas, levando embora os minerais e as vitaminas naturais”, revela Paulo Henrique Lucas, farmacêutico especialista em cosméticos (SP). “Quando usados com frequência, deixam as unhas fracas, descamando e esbranquiçadas.” Outro problema é a umidade prolongada, típica no verão, que favorece lascas.

Linda a jato

· Troque a acetona pelo removedor e cheque se o esmalte contém os ativos vilões (nesse caso, substitua-o!). “Também vale usar fortalecedores e hidratantes específicos para unhas: esses produtos são ricos em queratina e repõem essa proteína na unha frágil”, indica Paulo.

Foto: Divulgação

· Nas garras muito fracas, o recomendado é aplicar o fortalecedor toda noite – na manhã seguinte, remova-o e repita a operação durante 30 dias.

· Se a unha estiver apenas quebradiça e descamando, troque a base pelo fortalecedor uma vez por semana.

Dica esperta

“O Hipoglós com óleo de amêndoas é um bom aliado das unhas. Misture uma pontinha do produto em um vidro de base comum e passe nas garras antes da esmaltação, uma vez por semana” – Elaine Carvalho, manicure do Studio de Beleza Sonia Nesi (RJ).

Sugestão de produtos

1. Mira-Cutile Complexo Redutor de Cutículas, Avon, R$ 5*

2. Fortalecedor de Unhas, Derma Nail, R$ 34*

*Preços pesquisados em outubro/2011