Dicas para combinar o esmalte das mãos com o dos pés

A moda do esmalte chegou para ficar!

Foto: Dreamstime

Não dá para esconder: a mulher brasileira é louca por esmaltes! Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (Abihpec), em apenas um mês de 2009, foram consumidos 60 milhões de esmaltes no Brasil. Já durante o ano, a indústria registrou uma produção de 360 milhões.

Em pouco tempo, descobrimos as cores fortes e criamos misturinhas para imitar as grifes caras. Tanta novidade, no entanto, deixa muita mulher perdida, sem saber como combinar as cores. Se esse é o seu caso, aqui vão algumas sugestões para desfilar mãos e pés na moda.

Foto: Carlos Bessa / Carlos Cubi / Celia Mari Weiss / Rafael Define / Thiago Justo

1. Perfeito para uma festa sofisticada

Vai pintar um casamento ou formatura e você quer inovar? Vá de unhas douradas (Ana Hickmann Bossa Nova, R$ 2*) e pés num uva cremoso (Dote Capri, R$ 1,40*).



2. Fica lindo em negras, mulatas e bronzeadas

O contraste entre a pele morena e a dupla verde-água (Big Universo Acqua, R$ 2*) com pistache (Big Universo Jade, R$ 2*) é um luxo! Deixe o clarinho para as mãos.



3. Para mulheres de presença marcante

Se você detesta mesmice e vive inventando moda, faça as mãos com azul cintilante (Ana Hickmann Hip Hop, R$ 2*). O vermelho (Impala Ruge, R$ 2,25*) fica para os pés. Uau!



4. Combinação romântica como um beijo de amor

Rosinha (Avon Colortrend Amore Mio, R$ 2,60*) e coral (Impala Pôr do Sol, R$ 2,25*) fazem o casamento pé e mão perfeito para fãs de laços, vestidos, estampas florais…



5. Boa dupla para quem tem medo de arriscar

Nem todas conseguimos sair por aí com unhas verdes. Comece com tons pastel: lilás no pé (Impala Inocense, R$ 2,25*), azul na mão (Ana Hickmann Blue Lagoon, R$ 2*).



6. Estilo clássico com cara de novidade

Dupla clássica com ousadia: um nude perolado (Colorama Safira, R$ 2,15*) e outro cremoso (Dote Simone Nunes Frapê de Amêndoas, R$ 2*). Use como sua imaginação mandar!

*preços pesquisados em janeiro/2010