Dicas para acertar o formato da sobrancelha

Alongue, preencha e dê volume à sobrancelha de acordo com a sua necessidade

Foto: Divulgação

A sobrancelha é a moldura do rosto. Por isso, acertar o formato e usar os produtos certos para valorizá-la faz toda a diferença. Líquido, lápis ou em pó: cada versão de produto contribui para a conquista de um efeito específico, como preencher falhas e dar mais volume. Conheça melhor cada um dos itens e escolha o seu.

Líquido

Máscaras transparentes dão mais volume às sobrancelhas e fazem com que os pelos fiquem no lugar. A aplicação deve ser feita com cautela para que o produto não escorra nem ultrapasse os limites do desenho natural.

Lápis

O lápis funciona bem para falhas pontuais e para alongar as sobrancelhas. Prefira os de textura mais seca, que evitam o acúmulo de produto entre os pelos. A cor deve ser próxima da natural.

Em pó

Sombras em pó são recomendadas para preencher falhas grandes ou redesenhar as sobrancelhas. A aplicação é feita com um pincel chanfrado, que dá mais precisão. Prefira os tons opacos, pois eles ficam mais naturais.

Sugestões de produtos

Foto: Divulgação

1. Eyebrow show (Blonde show), Givenchy, R$ 85*

2. Eyebrow pencil (Dark Brown), NYX, R$ 39*

3. Eyebrow pencil (Charcoal), NYX, R$ 39*

4. Solução para Sobrancelhas, O Boticário, R$ 29,50*

5. Duo perfect para Sobrancelhas, Contém 1g, R$ 49* (com dois tons de marrom)

6. Eyebrow Extender, Talika, R$ 152*

Acerte o formato

Ilustração: Bruno Thofer

Posicione a ponta do cabo de um pincel na aba do nariz e alinhe-o com a parte interna dos olhos. A sobrancelha deve começar no ponto em que cruzar com o pincel. Se sobrarem alguns pelinhos, tire-os com a pinça. Já se faltarem, preencha a falha com lápis ou sombra. Para medir que ponto da sobrancelha deve ser mais alto, posicione o cabo na aba do nariz e alinhe com o meio da íris dos olhos (a parte colorida), olhando para a frente.

Para saber onde termina a sua sobrancelha, repita o processo, dessa vez alinhando o pincel com o limite externo dos olhos. O ponto onde o pincel cruza com a sobrancelha é onde ela deve terminar.

Dica preciosa

Usar um skin cooler ou enrolar gelo em um pano e deixar sobre a região das sobrancelhas antes de pinçar os pelos faz com que os vasos se contraiam, diminuindo a sensibilidade nas terminações nervosas e, consequentemente, a dor. se não funcionar, peça ao seu dermatologista uma receita para comprar pomadas com lidocaína ou xilocaína, drogas usadas em procedimentos cirúrgicos para anestesiar pequenas áreas.