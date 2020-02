Dicas e produtos para hidratar o cotovelo

Para eliminar o esbranquiçado e evitar o craquelado do cotovelo é preciso hidratar muito a região

Nas ruas, faça o teste e repare nos braços da mulherada. Você vai se espantar com a quantidade de cotovelos esbranquiçados desfilando por aí. A dermatologista Roseli Andrade, da Sociedade Brasileira de Dermatologia, conta que essa parte do corpo fica assim porque a região tem pele naturalmente mais grossa e mais seca do que o resto do corpo. Como se não bastasse, ao usar os cotovelos como apoio, os pobrezinhos sofrem atrito e a pele fica craquelada. Para blindar os seus, siga dicas preciosas!

Ingredientes potentes

Qualquer hidratante vai proteger seus cotovelos. Mas existem alguns capazes de fazer verdadeiros milagres. Dê preferência àqueles que combinam óleos, como o de amêndoas ou de castanha-do-pará, e substâncias que penetram na pele. Em geral, esses cremes têm consistência mais grossa do que os hidratantes comuns e são feitos com ureia ou ácido lático, dois ingredientes potentes que fazem a pele perder menos água e, assim, ficar macia.

Rotina diária

Mais importante do que usar o produto potente é fazer da aplicação um hábito na sua vida. Uma vez por dia basta, de manhã ou à noite.

Sugestão de produtos

1. Gel-Creme Dermo Purifyer com ácido lático, Eucerin, R$ 50*

2. Iso-Urea Loção Hidratante Corporal, La Roche-Posey, R$ 40*

3. Polpa Hidratante para Corpo Castanha, Natura Ekos, R$ 39,80*

4. Óleo de Banho Hidratante Amêndoas, L’Occitane, R$ 115*

5. Pele Extra-Seca Manteiga de Karité, Garnier Body, R$ 7,99*

