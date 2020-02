Desvende os segredos de beleza da atriz Regiane Alves

No rosto, Regiane aplica uma máscara caseira, mas também não dispensa cosméticos

Foto: Divulgação/Rede Globo

Quer saber quais são os truques que deixam a atriz Regiane Alves sempre bonita? Além de falar dos cuidados que tem o corpo, a Cris, da novela “A Vida da Gente”, ensina sua receita caseira para a pele. Veja:

Creme caseiro

“Não saio de casa sem protetor solar. Também amo hidratante, não dispenso um antissinais e coleciono maquiagem. Sempre aplico uma receita caseira que deixa a minha pele limpa e aveludada. Misturo açúcar com mel, passo no rosto, deixo alguns minutos e lavo com sabonete líquido Cetafil para peles sensíveis. Meninas, filtro solar sempre! Passo pela manhã e repito à tarde, pois minha pele é muito clara”.

Cabelo



“Acabei de colocar megahair por causa da Cris, de ‘A Vida da Gente’. Procuro fazer hidratações semanais e uso xampu sem sal”.

Corpo em dia



“Faço ioga há mais de cinco anos para me manter centrada. É ótimo, faz eu me sentir saudável e ajuda a organizar os pensamentos. Para cuidar do físico, faço musculação (sempre ingerindo proteína antes), massagem e drenagem linfática”.

Alimentação saudável

“Tento comer coisas naturais e evito gordura e açúcar em excesso. Como tenho retenção de líquido, evito comer alimentos salgados e com muito tempero. Todos os dias tomo, em jejum, um

copo de água. E no café da manhã sempre me alimento com fibras, iogurte com granola e pão integral com grãos (para um melhor funcionamento do intestino)”.