Descubra 5 fatos sobre rugas e linhas de expressão – prevenção e redução

São pequenas mudanças aqui e ali e, quando a gente se dá conta, lá estão as rugas e linhas de expressão. Pode parecer que foi da noite para o dia, mas acredite: o processo de envelhecimento da pele acontece diariamente, e começa ainda na juventude. É que, ano a ano, as células diminuem sua capacidade de renovação e cai drasticamente a produção das fibras de elastina e colágeno, responsáveis pela elasticidade e plasticidade cutânea. Mas, além do envelhecimento cronológico e natural, alguns fatores externos, como alimentação inadequada, podem favorecer o aparecimento de marcas e sulcos na testa, próximo dos olhos (os famosos pés de galinha), abaixo do nariz (bigode chinês) e em outras áreas.

Confira aqui fatos curiosos sobre o assunto e veja como é possível virar esse jogo.

De acordo com a Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), por volta dos 25 anos tem início a queda na produção do colágeno – proteína que dá estrutura, firmeza e elasticidade à pele, e aparecem as primeiras rugas e linhas de expressão. O processo se acentua ano a ano e, enquanto aos 30 anos essa perda fica em torno de 1% ao ano, na menopausa ela chega a 2% ou 3%.

Consumir açúcar em exagero contribui para a formação de rugas. Um estudo realizado por dermatologistas da Escola de Medicina de Dartmouth , nos Estados Unidos, concluiu que o excesso de glicose no organismo contribui para a glicação, um processo que danifica as fibras de colágeno e elastina e, consequentemente, prejudica a estrutura responsável pela sustentação do tecido cutâneo.

As rugas e linhas de expressão são causadas, também, pela movimentação repetitiva dos músculos do rosto. E como eles se movimentam! São mais de 1 500 contrações faciais por dia, como rir e franzir a testa, que vão marcando a epiderme ao longo dos anos e resultando em sulcos mais profundos e marcados na maturidade.

O cigarro contribui, e muito, para o envelhecimento cutâneo, já que reduz o fluxo sanguíneo nos tecidos, o que gera uma lesão das fibras elásticas e queda da síntese do colágeno. E mais . Segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD) , o ato de fumar também envolve movimentos repetitivos dos lábios e leva à formação do famoso “código de barras”, nome popular para as linhas de expressão que se formam próximo à boca.

Não importa a idade, os raios ultravioleta sempre causam quebra das fibras colágenas. Porém, se na juventude a pele consegue corrigir naturalmente essas alterações provocadas pelo sol, na maturidade já não é mais possível reverter os danos e é aí que surgem as rugas. Segundo a Sociedade Brasileira de Cirurgia Dermatológica (SBCD), os efeitos provocados pela exposição ao sol são cumulativos . Estima-se que recebemos 80% de toda a radiação solar da vida até os 18 anos, mas os danos causados pelos excessos na infância e adolescência só serão percebidos anos depois.

Menos rugas, mais firmeza

A boa notícia é que é possível aumentar a produção de colágeno para garantir a firmeza e elasticidade da pele, com menos rugas visíveis, em sete dias. Como? Com o uso diário da Linha NIVEA Q10 Power Antissinais, que combina dois ingredientes na fórmula ultraeficazes:

Q10: produzida naturalmente pelo organismo, essa coenzima tem propriedades antioxidantes e exerce papel fundamental na produção de energia e na renovação das nossas células. Com o passar dos anos, no entanto, o organismo vai perdendo essa substância, o que leva à diminuição da firmeza cutânea. A NIVEA, marca nº 1 em cuidados com a pele no mundo e pioneira no desenvolvimento desse ingrediente de forma idêntica ao da nossa pele, passou a incorporá-lo aos produtos da Linha NIVEA Facial Q10 Power para repor a coenzima naturalmente diminuída e auxiliar visivelmente na redução de rugas e linhas de expressão.

Creatina: também produzida naturalmente no organismo, é responsável por estimular a produção de colágeno, deixando a pele mais firme.

A Linha NIVEA Q10 Power Antissinais

Indicada para todos os tipos de pele, a partir de 25 anos ou assim que forem percebidas as primeiras linhas de expressão ou rugas, a linha conta com fórmula exclusiva que age efetivamente estimulando a produção de colágeno para promover mais firmeza e elasticidade, hidratar intensamente a pele e ainda controlar o brilho. Com textura leve, sensação de toque seco e rápida absorção. É composta pelos seguintes produtos:

Q10 Power Antissinais Dia – todos os tipos de pele

Continua após a publicidade

A fórmula combina Q10 e creatina, que agem efetivamente estimulando a produção de colágeno para mais firmeza e elasticidade da pele, além da hidratação. O FPS 30 protege contra os raios UVA/UVB e ajuda a prevenir o aparecimento de novos sinais de envelhecimento.

Q10 Power Antissinais Noite

O uso noturno da fórmula, período em que a pele absorve mais nutrientes, promove não só a firmeza e elasticidade, mas também a renovação da pele.

Sua rotina de skincare

Pela manhã: comece limpando e tonificando a pele. Em seguida, aplique Q10 Power Antissinais FPS30 em quantidade suficiente para cobrir todo o rosto e, na sequência, passe seu protetor solar.

À noite: limpe a pele e aplique o Q10 Power Antissinais Noite. Evite o contato com os olhos.

Resultados visíveis

Desde que usada diariamente, mesmo que acompanhada de outros produtos da sua rotina, a Linha NIVEA Q10 Power Antissinais oferece:

redução das rugas e linhas de expressão, a partir de duas semanas;

diminuição da profundidade das rugas, depois de quatro semanas.