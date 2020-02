Copie os segredos de beleza de Guilhermina Guinle na Revista MÁXIMA

A edição com a atriz na capa está recheadíssima. Não perca!

Foto: Reprodução revista Máxima

Tem revista nova na banca, recheada com boas ideias, inspiração e boas dicas para o seu dia a dia.

Quer perder seu 6 Kg até o verão? Três leitoras da revista MÁXIMA testaram os cardápios que combatem stress, metabolismo lento e TPM. Não tem millagre, é reeducação alimentar.

Falando no assunto, preste atenção aos ensinamentos de Guilhermina Guinle, a Luísa de Ti-ti-ti e capa da Revista MÁXIMA de novembro:” Sempre tive mania de comer e repetir”, conta a atriz, que passou por uma reeducação alimentar em um spa. “Eu era viciada em sal, colocava no prato antes mesmo de experimentar”. Alimentação saudável é um carinho para o seu corpo.

Um Caderno de Receitas com sorvetes, bolos e um jantar completo para a família

Foto: Reprodução revista Máxima

Para cuidar da sua alimentação e a da sua família, que tal preparar legumes ao forno? Ou uma massa leve com ervas, tomatinho e ricota? Saiba como prepará-los no Caderno de Receitas desta edição! Você também vai aprender a fazer sorvetes de frutas e bolos básicos: de coco, chocolate, canela e limão.

Escolha a lingerie ideal para o seu corpo. Ou para combinar com a roupa certa.

Foto: Reprodução revista Máxima

Você vai babar o especial de calcinhas e sutiãs escolhidos pela revista. E já que o ano novo está chegando, é hora de escolher a lingerie perfeita para o seu tipo de corpo e para cada tipo de roupa no Guia de Lingerie, com 101 opções entre calcinhas, sutiãs, corseletes e peças modeladoras.

E mais:

– Aproveite até o talo! Cascas, folhas, talos e sementes não precisam ser jogados fora. Saiba como!

– 10 usos do álcool: para limpar copos, acertar o tamanho dos sapatos, espantar as moscas da cozinha…

– 40 cores de esmaltes para deixar você louca de vontade

– Dicas para usar a moda dos florais

– Um guia de cuidados para o seu gato. (Faça um teste exclusivo no site!)

– E, claro, as dicas de etiqueta da Lady MÁXIMA!

