Conquiste uma pele de red carpet com a mistura correta de base e corretivo

A escolha da cor certa de base e corretivo para cada tom de pele pode ser considerado um trabalho árduo. O que a maioria dos maquiadores sugere é que você teste os produtos diretamente no rosto e observe o comportamento da base e do corretivo, ao longo de um dia inteiro, em diferentes luzes. Aí, sim, você pode investir sem medo.

A seguir, para facilitar sua procura, selecionamos quatro tons de pele diferentes, e dicas de como escolher a cor certa dos produtos para você arrasar em festas, eventos ou até no dia a dia.

PELE CLARA

Getty Images

Para a base, escolha um produto de coloração rosada. No caso do corretivo, um tom próximo do original de sua pele. Caso sua cútis seja muito pálida, lance mãe de uma base de tom mais quente e corretivo um tom mais claro, para iluminar abaixo dos olhos.

PELE MÉDIA

Getty Images

Escolha uma base com um tom puxado para o dourado. O corretivo deve ter tonalidade pêssego para neutralizar olheiras.

PELE OLIVA

Jemal Countess / Getty

Procure cosméticos com o subtom amarelo. Assim, o brilho de sua pele será acentuado e ficará mais natural.

PELE NEGRA

Getty Images

Comece com um corretivo puxado para o caramelo e, depois, use a base no tom exato de sua tez. No caso de peles mais escuras, certifique-se de que a base e o corretivo tenham subtons azuis ou vermelhos. O corretivo deve ser um pouco mais claro que a base.