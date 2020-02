Conheça os tratamentos que combatem de celulite a manchas e rugas

Comece a se preparar para o verão desde já

Foto: Getty Images

CELULITE

A danada tira o sono de 85% das mulheres e surge por uma série de alterações, incluindo inflamação nas células gordurosas, que acabam inchando e deformando, mudanças na circulação local e liberação de substâncias tóxicas pelo próprio organismo. Todos esses vilões afetam a pele, especialmente a região do quadril, resultando desde pequenos furinhos (grau I) até a temida aparência casca de laranja (grau IV). “No nível mais leve, o problema só é perceptível quando se comprime o local. Já o grau IV desencadeia múltiplas deformidades na pele, como nódulos e grandes depressões”, explica a cirurgiã plástica Suzy Vieira (SP).

Na clínica

Apesar de não existir solução definitiva, nem 100% eficaz, vários são tratamentos disponíveis para amenizar o problema. Uma novidade é o uso da terapia de ondas acústicas (AWT), um tratamento não invasivo feito com o aparelho D-Actor, rápido e eficiente, que também trata gordura localizada. “A força das ondas destrói as fibras da celulite de graus I a III, juntamente com a água e as toxinas acumuladas no local. O processo também estimula o fluxo sanguíneo na região, o que promove o surgimento de colágeno, deixando a pele mais forte e firme”, explica o dermatologista Jardis Volpe (SP). O procedimento não dói nem deixa a área vermelha ou roxa, e os resultados surgem após a terceira sessão, de um total de seis, em média.

GORDURA LOCALIZADA

Ela pode aparecer mesmo em quem está com o peso sob controle. Isso porque o acúmulo ocorre por influencia dos hormônios e pela idade. A natureza feminina faz com que o excesso de gordurinha se concentre no quadril, no abdome, nas coxas e também nos flancos, onde surgem dobrinhas.

Na clínica

Atualmente, muito tem se falado sobre criolipólise, técnica que atua por sistema de vácuo e resfriamento prolongado da área afetada. “O processo resfria a gordura causando o rompimento das células adiposas, liberando-a, que é absorvida pelo organismo. Nessa área congelada, as membranas das células de gordura são danificadas, num processo de morte celular chamado apoptose que leva cerca de duas semanas. O procedimento não é invasivo e praticamente indolor”, relata a médica Susy Vieira.

ESTRIAS

“Elas apresentam várias causas: genética, uso de medicamentos como anabolizantes ou corticoides, alteração hormonal e crescimento acelerado. Esses fatores desencadeiam um estiramento da fibra elástica, gerando a cicatriz”, explica a dermatologista Carla Bortoloto (SP). Por se tratar de uma lesão na estrutura da pele, são irreversíveis As estrias recém-formadas são arroxeadas e mais fáceis de tratar, tornando-se menos perceptíveis. As estrias mais antigas tornam-se esbranquiçadas e são mais difíceis de serem amenizadas.

Na clínica

“Nós podemos realizar peelings, que consistem na aplicação de ácidos sobre as lesões, em sessões quinzenais, proporcionando a renovação celular. A injeção de vitaminas e outros compostos de forma intralesional, ou seja, na própria estria, também é uma opção”, recomenda a médica. “O laser de CO2 fracionado é um dos tratamentos de melhor eficácia, tendo em vista que diminui a depressão causada pela lesão, melhora as fibras elásticas, a flacidez e o aspecto local da pele. A aplicação é realizada no consultório, com anestesia tópica, em sessões mensais. Não é permitido tomar sol após o procedimento por pelo menos um mês”, orienta a dermatologista.

ACNE

Ao contrário do que muita gente pensa, o sol não seca espinha, mas, sim, provoca o surgimento dela. Isso porque o calor aumenta a produção das glândulas sebáceas e, consequentemente, a oleosidade da pele. E o drama não afeta só as adolescentes: na idade adulta é possível se deparar com lesões inflamadas na pele. “Pelo menos 20% das mulheres, acima de 20 anos, sofrem com acne adulta. As causas podem ser muitas, desde alterações hormonais até o uso de cosméticos e medicações inadequadas. Nesta fase da vida, o problema tende a se concentrar na parte inferior do rosto, em volta da boca, no queixo e embaixo da mandíbula”, explica a dermatologista Karla Assed (RJ).

Na clínica

“Um peeling químico médio, feito com ácidos como o tricloroacético, salicílico ou Jessner, aplicado sobre a face e/ou outra área que apresente o problema, é uma das melhores opções de tratamento. Em casos mais graves, ele pode funcionar, também, como coadjuvante de terapias feitas com medicamentos”, explica o dermatologista Valcinir Bedin (SP), diretor da Sociedade Brasileira de Medicina Estética. A contraindicação se dá no caso da pele apresentar infecção ativa. Depois do procedimento é necessário evitar a exposição solar e usar um bloqueador solar com FPS 30, no mínimo, aplicando-o a cada 2 horas.



RUGAS

As marcas de expressão são decorrentes da contração muscular repetida ao longo dos anos e são mais comuns ao redor dos olhos, testa e lábios. Já as rugas estáticas são consequência do processo natural de envelhecimento da pele, porém fatores ambientais e estilo de vida podem acelerar seu desenvolvimento. Fumo, estresse, grande exposição aos raios do sol e alterações hormonais são os grandes vilões.

Na clínica

“Aparelhos que fazem uso de radiofrequência são bem recomendados. Esta tecnologia emite uma onda eletromagnética que produz calor nos tecidos dérmicos, fazendo com que as fibras de colágeno se contraiam, retraindo a pele na hora. A longo prazo, o aquecimento aumenta o metabolismo das células dos fibroblastos e a remodelação do colágeno, resultado numa pele mais retraída e firme. Este estímulo deve ser feito por até 5 vezes, com um intervalo mínimo de 3 semanas entre as sessões”, explica o dermatologista Valcinir Bedin. Sem contraindicação, é preciso evitar a exposição solar e usar protetor solar frequentemente após o tratamento.

MANCHAS

Elas podem se manifestar de três formas: melasma, melanose e sarda. “Melasma é o excesso de produção da melanina. É o tipo mais comum, não tem tamanho determinado e seus contornos não são nítidos. É causado pela exposição excessiva ao sol, consumo de anticoncepcionais, problemas hormonais e gravidez. Sardas e as melanoses são pequenas, do tamanho de uma ervilha e de contornos definidos. Elas podem formar pequenas manchas lado a lado, que vão se juntando, formando uma maior. As sardas surgem na área do nariz, bochecha, costas, ombros e colo. Já as melanoses são visíveis em toda área do rosto, dorso das mãos e colo. Os melasmas são comuns nas maçãs do rosto e na fronte”, explica o dermatologista Marcelo Bellini (SP).

Na clínica

“Para o tratamento do melasma a primeira escolha são os peelings clareadores com um mix de ácidos, como retinóico, kójico, fítico, licorice e hidroquinona, realizado a cada 20 dias, e complementado com o uso domiciliar de fórmulas clareadoras (com os mesmos princípios em concentrações menores). Já para sardas e melanoses, o laser CO² fracionado é ótima opção, porque melhora as manchas e faz a renovação da pele. É um tratamento que atua em pontos específicos, fazendo com que as áreas ao redor da região atingida atuem na recuperação cutânea”, esclarece o médico.

CONFIRA GALERIA COM PRODUTOS QUE AJUDAM NOS TRATAMENTOS