Em todo o mundo, o mês de outubro é o escolhido para ações de conscientização sobre o câncer de mama. Conheça alguns lançamentos que ajudam a causa.

DETALHE ESPECIAL

Nas próximas semanas, o spray finalizador e modelador Spray & Play, um dos mais famosos da Sexy Hair, contará com uma fita rosa para chamar a atenção para o tema.

R$ 99 (300 ml), sephora.com.br.

Divulgação

BOCA MARCADA:

Batizado de Hearts Together, este batom da Mary Kay chega em edição limitada aos catálogos da marca e tem parte das verbas direcionada a projetos de educação de mulheres mundo afora.

R$ 49,90, tel. 0800 163113.

Divulgação

FLORAL FRUTADO: Com notas de pera, gardênia e âmbar, a fragrância Femme tem dupla motivação: celebra os 130 anos da Avon e arrecada fundos para os projetos temáticos do mês de outubro.

R$ 87, tel. 0800 7082866.

Divulgação

MIMO EXTRA: O hidratante best-seller Dramatically Different Moisturizing Lotion, da Clinique, ganha um chaveiro com os símbolos e as cores da ação.

R$ 199, tel. 0800 8921694.

Divulgação

KIT DO BEM: Quatro sombras, um blush e um batom, todos em suas cores mais vendidas, compõem o estojo comemorativo Pink Perfection Color Collection, da Estée Lauder.

US$ 35, esteelauder.com.

Divulgação

ROUPA NOVA: Uma embalagem diferente pode ser vista na versão Feminina Floral do Dermacyd Pro Bio. Uma porcentagem das vendas do produto será revertida para uma campanha de saúde íntima da mulher.

R$ 18,90, tel. 0800 7030014.

Divulgação

TRAÇO SOLIDÁRIO: O duo de lápis cor-de-rosa para lábios Art Stick Duo, da Bobbi Brown, terá um quinto de seu valor de venda direcionado para a Breast Cancer Research Foundation.

US$ 50, bobbibrowncosmetics.com.

Divulgação