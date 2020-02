Como usar batom vermelho

Impressione com batom vermelho

Foto: Getty Images

Que batom vermelho dá um up em qualquer make, é inegável. Mas para usá-lo, é preciso ter bastante cuidado e escolher um que combine direitinho com você.

Preste atenção

– Evite os excessos

Tem quem ache o batom vermelho vulgar. Mas, com maquiagem mais leve e a roupa certa, ele rejuvenesce. Lábios nessa cor vão bem no dia a dia, pois alegram o visual básico. Já na noite, o vermelho deixa o look chique. Se for usar cores ou estampas, cuide para que os tons combinem entre si.

Opções de produtos para você arrasar

– Maquiagem mais leve

Siga o exemplo das famosas: marcou a boca? Então pegue leve nos olhos. Use uma sombra clarinha, uma camada só de rímel e blush levinho, tipo cor de pêssego, que vão muito bem com ele. No máximo, faça um traço fino de delineador e consiga um visual de Hollywood.

Famosas que aderiram

Alinne Moraes e Monique Alfradique

Foto: Alex Palarea e Roberto Filho / AGNEWS / Mauricio Melo

1. Alinne Moraes

A morena escolheu um tom mais fechado, próximo ao cereja. Assim, conseguiu um visual elegante que fica bem em festas formais. E também deu um toque de cor ao look preto total. Linda!

2. Monique Alfradique

Com tanto vermelho (na roupa e na boca), a atriz ficou parecendo a boneca Moranguinho! Ela devia usar uma roupa neutra. Fique ligada!

Camila Pitanga e Mayana Moura

Foto: Dario Zalis / João Cotta / Divulgação REDE GLOBO

3. Camila Pitanga

Camila prova que batom vermelho cai bem nas peles morena e negra. Escolha um tom parecido com o da estampa da roupa!

4. Mayana Moura

Esta cor nos lábios é um ótimo truque para quem tem a pele clarinha, como Mayana. Ela tira o pálido do rosto e dá um ar de saúde.