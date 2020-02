Como ter uma pele dourada e saudável

A dica para se bronzear com saúde é manter uma dieta rica em betacaroteno

Para se defender dos efeitos nocivos do sol, as células da pele reagem à radiação produzindo mais melanina, proteína que dá cor. Resultado: o corpo fica moreno. “Ao se multiplicarem, essas células formam uma barreira para que os raios solares não atinjam profundamente a cútis e causem danos, como envelhecimento precoce e câncer de pele”, explica a dermatologista Denise Steiner (SP). Essa proteção não dispensa o uso de filtro solar a cada duas horas nem altera a recomendação de evitar exposição entre dez da manhã e quatro da tarde. A dica para se bronzear com saúde é manter uma dieta rica em betacaroteno (substância presente em frutas e vegetais verde e amarelo-escuros) uma

semana antes da praia e durante as exposições. “O betacaroteno é convertido em vitamina A pelo corpo, estimulando a síntese de melanina”, diz Priscila Conyvolic, nutricionista da Risa Refeições (PR). Conheça os alimentos que ajudam a pegar uma cor.

Cenoura, carne e leite

Alimentos amarelos e avermelhados, como cenoura, carne vermelha, abóbora, manga e beterraba, são ricos em betacaroteno. Consuma três cenouras por dia, por exemplo, na salada ou em sucos. A proteína contida na carne, no leite e nos ovos também auxilia na produção de melanina. Inclua-os nas refeições diárias.

Castanhas, folhas verdes e linhaça

A vitamina E presente nesses itens ativa o bronzeamento e ainda fortalece a pele para enfrentar o sol. Altamente antioxidante, combate os radicais livres, prevenindo o envelhecimento.

Maçã verde, melão e romã

Essas frutas funcionam como um filtro solar natural, protegendo a pele da oxidação. Também coloque-as no cardápio de verão.

Prolongue o bronze

Depois de conquistar a cor dos seus sonhos, mantenha o tom moreno consumindo vitamina C, ou seja, laranja, acerola, morango, brócolis e couve. Antioxidantes, esses alimentos inibem a perda de colágeno e o ressecamento.

Receitas que valem ouro

A nutricionista Priscila Conyvolic sugere receitas à base de ingredientes que aceleram o bronzeado de forma saudável:

Suco de cenoura e beterraba

Ingredientes:

. 1/2 beterraba

. 1/2 cenoura

. 1 colher (sobremesa) de gérmen de trigo

. 100 ml de água de coco

Modo de preparo:

Bata tudo no liquidificador e coe se achar necessário.

Suco de manga e laranja

Ingredientes:

. 4 laranjas

. 1 manga média

. 1 cenoura pequena cozida

. 4 castanhas-do-pará

. 300 ml de água

Modo de preparo:

Bata no liquidificador o suco das laranjas com todos os ingredientes restantes e beba em seguida.

Salada fotoprotetora

Ingredientes:

. 1 beterraba média cozida

. 1 maço buquê de brócolis médio cozido

. 1 cenoura pequena cozida

. 1 colher (sobremesa) de azeite de oliva

. 2 colheres (sopa) de gergelim

. 5 folhas de alface roxa

. 5 folhas de alface crespa

. ½ maço de rúcula

Modo de preparo:

Cozinhe somente por alguns minutos os alimentos para que não percam seus nutrientes.