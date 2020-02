Como ter braços mais finos e bonitos

Deixar os braços firmes e torneados exige foco e disciplina. Mas o resultado compensa!

Foto: Getty Images Como mantê-los lisos e macios Sabe aquelas bolinhas brancas, às vezes avermelhadas, que aparecem nos braços sem serem chamadas? Elas lembram cravinhos e têm um nome estranho: foliculite. Podem ocorrer em qualquer idade e são mais frequentes nas mulheres. Segundo Viviane Reis, médica da Sociedade Brasileira de Dermatologia, a foliculite é uma doença que pode ser genética, mas também aparece em pacientes com alergias respiratórias e pele seca. A boa notícia é que é possível evitá-la e há tratamento. De acordo com a médica, basta hidratar a região todos os dias e esfoliá-la uma vez por semana. “Os produtos que podem ser usados são os mesmos indicados para a face, como o ácido retinoico, o glicólico e os cremes que possuem ureia na fórmula. No entanto, a região possui menos glândulas sebáceas e a penetração é mais lenta. Assim, o resultado demora mais para aparecer. É preciso paciência”, recomenda a dermatologista carioca do Espaço Saúde Rio, Mônica Linhares. Procurar uma clínica dermatológica para realizar algumas sessões de peelings químicos também ajuda bastante. Diga não à flacidez!

Aqueles cremes redutores que costumam ser usados para queimar as gordurinhas da barriga e do culote também funcionam nos braços. Eles estimulam o metabolismo local e diminuem ou até exterminam a celulite, a flacidez e a gordura. No entanto, para se obter o efeito esperado, mais importante do que o produto em si é a maneira de aplicá-lo.

Segundo a fisioterapeuta paulista especializada em dermatologia funcional Andressa Storani, do Nandi Spa, são necessários movimentos firmes e circulares para ativar a circulação, sempre no sentido da fibra muscular. “No caso do bíceps, principal músculo do braço, o sentido da fibra é do cotovelo para o ombro. Quando aplicado no sentido contrário, o produto proporciona efeito oposto, ou seja, aumenta a flacidez”, alerta a especialista.

Pouco peso e muita repetição

Segundo o personal trainer Marcos Borges, da academia Cia Athletica, é preciso fazer exercícios aeróbicos, como bicicleta ou esteira, pelo menos uma hora por dia, três vezes por semana. “Para a musculação, o segredo é usar pouco peso e fazer muitas repetições”, explica. Realize, em cada exercício, 3 séries de 12 repetições, com intervalos de 30 segundos. O peso usado deve tornar o exercício difícil apenas nas três últimas repetições.

Foto: Divulgação

1. Elevação lateral: coluna reta, abdome contraído, braços alinhados aos ombros e cotovelos semiflexionados. Abaixe os braços e volte.

2. Flexão de braço: palmas das mãos viradas para a frente e joelhos encostados no chão. Desça o corpo até quase encostar o peito no chão e volte à posição inicial.

Foto: Divulgação

3. Remada unilateral: com uma perna à frente, incline o tronco e apoie o braço na coxa. Arrebite o bumbum. Estenda o braço e puxe o cotovelo. Repita.

4. Tríceps banco: sente na ponta da cadeira e apoie as mãos. Pernas flexionadas e pés unidos. Desça o quadril e flexione os cotovelos. Tudo sem mexer os pés.