Como se livrar das olheiras

Faça compressas no rosto com água fria. Isso diminui o inchaço

Foto: Getty Images

Como elas surgem

A região abaixo dos olhos, onde se formam as olheiras, tem a pele mais fina de todo nosso corpo, assim como a das pálpebras. Por isso, os vasos sanguíneos ficam muito mais visíveis nesse local. “Nessa área, a pele se aproxima mais das estruturas internas e dos vasos, e são justamente elas que dão o tom arroxeado da olheira”, explica o dermatologista Luis Fernando Tovo. Outro sinal de cansaço é o inchaço abaixo dos olhos. Ele, aliás, também realça essas indesejáveis manchas.

Três formas de evitá-las

. “Durma com um travesseiro que mantenha a cabeça alta. Isso evita inchaço e olheira”, diz a americana Lisa Drayer, autora de A Dieta da Beleza (Ed. BestSeller, R$ 39,90).

. “Guarde cremes e corretivos na geladeira”, completa Lisa. Em temperatura mais fria, essas substâncias ajudam a reduzir a inflamação da pele.

. Tenha boas noites de sono. “Quando se dorme muito pouco, o organismo não drena os vasos. Então, eles incham mais do que o normal”, diz Luis Fernando Tovo.

Para resolver o problema

Caso você já tenha olheiras ou esteja inchada, não se preocupe: tem solução!

1. Para desinchar o rosto, beba líquido. “Fornecer muita água ao organismo ajuda o corpo a eliminá-la”, explica Lisa drayer. Também aposte no chá verde, que é diurético e emagrecedor!

2. Faça compressas no rosto com água fria. Isso diminui o inchaço.

3. Evite comer alimentos com muito sódio. O excesso de sal no corpo faz com que as células retenham mais água e inchem mais.

4. Ingira alimentos que tenham vitaminas do complexo B, pois elas reduzem a retenção de líquido. Você pode, por exemplo, encontrá-las nas nozes, no iogurte e no espinafre.

5. Diminua as olheiras com compressas de chá. veja como fazê-las: “umedeça dois saquinhos de chá camomila em água gelada até ficarem frios. Esprema-os e coloque-os sobre os olhos. deixe ali de 15 a 20 minutos”, ensina Lisa. Se quiser, use fatias de pepino ou um pano frio.

6. Com olheiras, opte por tons mais claros de sombra no make, “pois eles abrem o olhar”, diz a maquiadora Lika santos, do studio Blush.

7. Outro truque está no formato da sua sobrancelha! “Caso o desenho natural delas permita, faça-as de forma que o arco se abra na área acima dos olhos”, orienta Lisa. Isso amenizará os sinais de cansaço.