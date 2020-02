Como passar o creme anticelulite

O segredo para conquistar bons resultados do creme anticelulite está no polegar. Aprenda a fazer os movimentos certos com esse dedo e reduza a celulite para ter a pele lisinha no verão 2012!

Passo a passo

Foto: Caio Melo / Revista BOA FORMA

1. Espalhe o creme escolhido na região afetada. Lembre-se: quantidade não é qualidade.

2. Pressione a pele fazendo leves movimentos com os dedos. O segredo é friccionar o polegar na região.

Foto: Caio Melo / Revista BOA FORMA

3. Faça movimentos circulares, alternando a pressão da ponta dos dedos para a palma da mão.

4. Com firmeza, pressione em movimentos circulares a virilha (de ambos os lados).

Foto: Caio Melo / Revista BOA FORMA

5. Passe o produto duas vezes por dia (de manhã e à noite) para sentir os resultados em um mês.

Sugestão de produtos

Foto: Divulgação

1. Renew Clinical Laser Shape Tratamento Cosmético para Celulite, Avon, R$ 60*

2. Bodyactive Sistema Redutor de Celulite, O Boticário, R$ 59,90*

3. Creme anticelulite Bio V Vegetal Intensive Slim, VitaDerm, R$ 69,90*

4. Gel Combate a Celulite, Peel Line, R$ 27*

5. Celludestock Gel Creme Anticelulite, Vichy, R$ 104,90*

*Preços pesquisados em agosto/2011