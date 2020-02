Como fazer seus cosméticos durarem mais

Rímel grosso? Basta umedecer o com

removedor de maquiagem para os olhos

Para a pele

Evite o desperdício de pó facial. Não retire o plástico que vem no interior do produto. Em vez disso, faça pequenos furos e passe a esponja (ou pincel) por cima, normalmente.

Limpeza facial

Cremes para o rosto ajudam a tratar, mas é preciso lavar as mãos com água e sabonete antes de utilizá-los para não infectar a pele. Na hora de passar o creme, retire-o com uma espátula, evitando o contato direto com os dedos. Depois de usar, limpe a espátula, para evitar a proliferação de micro-organismos. Eles podem causar doenças de pele.

Rímel

Se o rímel estiver muito grosso na hora da aplicação, umedeça o aplicador com um pouco de removedor de maquiagem para os olhos.

Xampu

Não deixe o xampu, o condicionador ou o hidratante no sol. O calor pode diminuir a eficácia dos produtos.

Batom

Se o batom derreteu, não se desespere. Coloque-o na geladeira por alguns minutos e só volte a usá-lo depois. Ele vai retornar à forma natural.

Misturas

Aquela antiga ideia de colocar pílula anticoncepcional no xampu e no condicionador para o cabelo crescer não passa de lenda. Essa mistura compromete a qualidade e pode até estragar seu cabelo!

Armazenamento

Não guarde seus produtos de beleza e maquiagens em lugares úmidos. Os cosméticos devem ser sempre armazenados em locais secos e longe do sol.

Pinça

Se a pinça perdeu o fio, passe uma lixa de unha na lâmina. Ela voltará a ficar afiada.

Validade

Fique atenta ao prazo de validade dos cosméticos. Mudanças na textura, na cor ou no cheiro do produto podem ser sinais de que ele está estragado.

Pincéis merecem cuidados especiais

. Os pincéis de rosto também devem ser lavados. Além de tirar os resíduos da maquiagem, você vai garantir a durabilidade deles. Coloque as cerdas dos pincéis para baixo, em água corrente morna. Não molhe as partes em que os fios estão presos ao cabo. Aplique um pouco de xampu para cabelos infantis e esfregue suavemente. Em seguida, aplique o condicionador. Para secar, estenda uma toalha na pia (seca) e encoste o pincel na parede, com as cerdas voltadas para baixo. O processo deve ser feito a cada 15 dias. Pincéis de boca

. Após a utilização dos pincéis de boca, limpe-os com lenço umedecido. Nas lojas

. Não experimente os batons do provador nas lojas de cosméticos! Se você quer saber como é a cor, aplique no braço ou no dorso da mão.