Como fazer as unhas em casa

Fazer as unhas em casa pode ser fácil.

Veja dicas!

Foto: Getty Images

Monte seu kit

. Alicate de unha

. Lixa

. Creme amolecedor de cutículas ou hidratante

. Espátula para afastar cutículas

. Acetona

. Algodão

. Palito de metal

. Base fortalecedora ou comum

. Esmaltes variados

. Removedor de esmaltes

. Óleo ou spray secante

Passo a passo

1- Comece por cortar as unhas do tamanho que desejar, com o alicate.

2- Lixe na forma desejada.

3- Passe um hidratante ou amolecedor de cutículas. Massageie bem.

4- Coloque um pedaço de algodão molhado em cima de cada unha e aguarde dez minutos.

5- Retire os chumaços e empurre a pele para os cantos com a espátula.

6- Limpe o excesso de creme e comece a cortar a cutícula com o alicate. Não a despedace: tente tirá-la uniformemente, com bastante cuidado.

7- Corte também a pele que se forma no canto dos dedos.

8- Passe base, seguida do esmalte.

9- Limpe borrões com o palito seco ou com algodão embebido de removedor de esmalte.

10- Finalize com óleo ou spray secante.

Foto: Getty Images

Truques para consertar pequenos problemas

Inflamou?

Se na hora de cortar a cutícula tirou mais do que deveria, massageie a ferida com azeite.



Sem brilho

Entrar no mar ou na piscina faz o esmalte ficar opaco. “Por isso, passe uma demão de base ou extrabrilho por cima”, ensina a manicure Camila Rosa.

Tons mais duradouros

Cores metálicas ou com glitter possuem um mineral que adere melhor à unha. Em tempo: “A técnica que menos dura é a francesinha”, diz a manicure. Por isso, faça-a só em ocasiões especiais.

Para secar mais rápido

Prefira passar duas camadas finas de esmalte do que uma grossa.

Sugestão de Produtos

Foto: Divulgação

1- Luva de silicone, Naturativa, R$ 13

2- Lixa Banana, ProArt, R$ 2,73

3- Creme Para Mãos Feminino, !Parla, R$ 12

4- Alicate, ProArt, R$ 13,24

5- Hand Creme Anti-idade Q10 Plus, Nívea, R$ 9,62

6- Kit Descartável com luva, lixa, espátula e outros, Weeze, R$ 9

7- Ô Stop It Inibidor do Hábito de Roer as Unhas, Impala, R$ 6,80

8- Ô Smooth Base Niveladora, Impala, R$ 6,80

9- Alicate, Mundial, R$ 9

10- Removedor para unha, Aspa Cosméticos, R$ 8

11- Secante Dote, Bettula, R$ 8,50