Como fazer a sobrancelha em casa

Cleo Pires usa a sombra Le Sourcil, da

Chanel, nas sobrancelhas

Foto: Reprodução/ Revista Máxima O olhar de diva de Cleo Pires tem muito a ver com suas sobrancelhas bem desenhadas. Elas são valorizadas com uma depilação diferente, feita com linha de algodão, pelas mãos da esteticista Mariana Essa, do salão Fashion Clinic (RJ). “A linha é entrelaçada nos pelos, que são retirados pela raiz mais rapidamente que nos outros métodos”, diz a expert. Outra vantagem é que os fios demoram a crescer e afinam com o tempo. Não dá para utilizar a técnica em casa, é preciso a ajuda de um profissional especializado. Mas você consegue o mesmo efeito das sobrancelhas de Cleo com a boa e velha pinça aliada a alguns segredinhos revelados a seguir. Passo 1 Foto: Reprodução/ Revista Máxima

Penteie os pelos para cima com uma escovinha. Com pinça, retire a penugem que está entre as sobrancelhas, deixando a distância de um dedo entre uma e outra.

Passo 2

Foto: Reprodução/ Revista Máxima

Apare os fios muito longos com uma tesourinha, tomando cuidado para não cortar demais e reduzir o volume.

Passo 3

Foto: Reprodução/ Revista Máxima

Tire os pelos da parte de baixo das sobrancelhas, eliminando somente os que estão invadindo as pálpebras. Não depile na parte superior da sobrancelha.

Passo 4

Foto: Reprodução/ Revista Máxima

Com um pincel chanfrado e a mistura de sombras marrom-escuro, médio e claro, cubra falhas ou alongue o formato. Finalize penteando os fios com rímel transparente ou usando escovinha com spray fixador.

Sugestão de produtos

Produtos que ajudam a realçar a sobrancelha

Foto: Reprodução/ Revista Máxima

1. Le Sourcil, Chanel, R$ 128, tel. 0800 7042334

2. Pente-escova, Basicare, R$ 12, basicare.com.br

3. Pincel chanfrado, ProArt, R$ 3,70, tel. 5696 9799

4. Máscara incolor Color Trend, Avon, R$ 8,99, tel. 0800 708 2866

5. Quarteto de sombras Aquarela, Natura, R$ 25,50, tel. 0800 115566

6. Sombra 06, Duda Molinos, R$ 15, tel. (11) 47228679

7. Pinça, Mundial, R$ 4,50, tel. (11) 35241500

* Preços pesquisados em maio de 2010.